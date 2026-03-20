Hai bệnh viện phối hợp cứu sống bệnh nhân chấn thương sọ não nguy kịch 20/03/2026 18:31

Ngày 20-3, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cứu sống người bệnh chấn thương sọ não nguy kịch tại khu vực Vũng Tàu.

Trước đó vào tối 14-3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp nhận người bệnh VQC (30 tuổi) trong tình trạng hôn mê sâu sau tai nạn giao thông, điểm Glasgow chỉ còn 5 điểm, đồng tử bên trái giãn.

Kết quả chụp CT-scan cho thấy người bệnh bị nứt sọ trán thái dương bên trái kèm khối máu tụ ngoài màng cứng vùng trán và thái dương cùng bên lượng nhiều dọa tụt não. Đây là tình trạng đặc biệt nguy kịch, đe dọa tính mạng.

Ê-kíp phẫu thuật cho người bệnh chấn thương sọ não nguy kịch. Ảnh: BVCC

Ngay khi tiếp nhận thông tin qua hội chẩn trực tuyến, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã nhanh chóng nhận định đây là trường hợp tối cấp, cần phẫu thuật tối khẩn để giải áp não, tránh nguy cơ tụt não và tử vong. Không chỉ dừng lại ở tư vấn từ xa, Ban lãnh đạo bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình hỗ trợ liên viện, thể hiện rõ vai trò chủ động trong cấp cứu chuyên sâu.

Suốt quá trình di chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong đêm, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định vẫn duy trì liên lạc thông suốt với ê-kíp tại chỗ. Từng bước hồi sức tích cực, chuẩn bị phòng mổ, đến các thao tác chuyên môn như định hướng rạch da, mở sọ… đều được hướng dẫn chi tiết từ xa theo thời gian thực.

Sự kết nối liên tục này giúp ê-kíp tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu chủ động triển khai các bước chuẩn bị quan trọng, rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi khi phẫu thuật chính thức bắt đầu.

Xuyên suốt hành trình chạy đua với “thời gian vàng”, BS CKI Nguyễn Thành Đồng (khoa Ngoại thần kinh) và BS CKII Nguyễn Trọng Thắng (khoa Gây mê hồi sức) đã khẩn trương có mặt tại Vũng Tàu trong đêm, trực tiếp tham gia xử trí ca bệnh ngay tại chỗ.

Đúng 0 giờ 15 phút ngày 15-3, ca phẫu thuật được tiến hành khẩn cấp trước bởi các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Khi ê-kip hỗ trợ tới nơi, với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bác sĩ của hai bệnh viện, khối máu tụ được lấy bỏ kịp thời, giải áp não thành công.

Nhờ tận dụng hiệu quả “thời gian vàng” và quá trình chuẩn bị từ xa bài bản, người bệnh đã tránh được biến chứng tụt não nguy hiểm, đồng thời có tiên lượng phục hồi thần kinh tích cực sau mổ.

Thành công của ca bệnh không chỉ là kết quả của chuyên môn cao mà còn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình phối hợp liên viện. Sự chủ động “đi đến tận nơi” kết hợp với hỗ trợ chuyên môn từ xa theo thời gian thực của Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã giúp người bệnh được tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương, loại bỏ rủi ro khi vận chuyển trong tình trạng nguy kịch.

Đồng thời, thông qua quá trình phối hợp thực tế, đội ngũ y bác sĩ tại địa phương cũng được nâng cao năng lực chuyên môn, từng bước làm chủ các kỹ thuật khó. Đây chính là giá trị cốt lõi của chiến lược phát triển hệ thống y tế theo hướng liên kết - đa cực - linh hoạt.

Sự ghi nhận từ Sở Y tế TP.HCM một lần nữa khẳng định vai trò của Bệnh viện Nhân dân Gia Định không chỉ là một bệnh viện tuyến cuối, mà còn là đơn vị chủ động dẫn dắt, kết nối và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế khu vực.

Trong thời gian tới, mô hình hỗ trợ liên viện sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần xây dựng mạng lưới cấp cứu không khoảng cách - nơi người bệnh, dù ở bất cứ đâu, cũng có cơ hội được tiếp cận kịp thời với các kỹ thuật điều trị chuyên sâu, ngay trong “thời gian vàng” quý giá.