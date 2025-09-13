Bác sĩ nội trú phải đóng học phí khá cao 13/09/2025 09:47

(PLO)- Theo các chuyên gia, bác sĩ nội trú cần được trả lương, thù lao tương xứng với công việc, trách nhiệm được giao.

Bác sĩ nội trú là những sinh viên tốt nghiệp bác sĩ đa khoa với thành tích học tập xuất sắc, vượt qua kỳ thi tuyển chọn vô cùng khốc liệt để tiếp tục được đào tạo chuyên sâu trong vòng 3 năm, dành phần lớn thời gian tại các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Phụ sản Trung ương, Nhi Trung ương...

'Phải trả lương cho các bác sĩ nội trú'

Bác sĩ Bùi Thị Quỳnh, bác sĩ nội trú khóa 40 trường Đại học Y Hà Nội, hiện đang công tác tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, khẳng định chưa bao giờ hối hận vì đi theo con đường này.

"Bác sĩ nội trú giống như kim chỉ nam cho việc hành nghề và học tập sau này. Không ai biết hết được mọi thứ, nhưng con đường nội trú cho tôi những cái nhìn mới, cách học chủ động để có thể tiếp cận với bất cứ kiến thức mới nào khi không có thầy cô chỉ bảo trực tiếp. Thanh xuân ấy gắn liền với bệnh viện, nhưng đáng để tự hào", bác sĩ Quỳnh bày tỏ.

Một bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa cho biết, lịch trình của bác sĩ nội trú tại bệnh viện gồm: làm việc 12-16 tiếng mỗi ngày hầu hết các ngày trong tuần; một tuần trực 2-3 buổi đến sáng hôm sau; thời gian còn lại dành để đọc sách, làm nghiên cứu; lịch thi cử dày đặc với các kiến thức chuyên sâu...

PGS.TS.BS Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, nhận định: "Không chỉ là miễn học phí, chúng ta phải trả lương cho các bác sĩ nội trú. Hãy học theo cách các nước khác đang làm".

Do đó, hầu như bác sĩ nội trú không có thời gian làm gì khác ngoài việc học, không thể đi làm thêm do lịch học và làm việc dày đặc, cũng không thể tự chủ tài chính mà hầu hết đều phụ thuộc vào kinh tế gia đình.

Trong khi đó, mức học phí của chương trình đào tạo nội trú vẫn khá cao.

"Chúng ta cần suy nghĩ khi một bác sĩ trực đêm liên tục 24-36 tiếng, chăm sóc hàng chục bệnh nhân, nhưng vẫn phải chật vật mượn tiền đóng học phí", bác sĩ này nêu vấn đề.

Mức học phí sau đại học năm học 2024-2025 của Đại học Y Dược TP.HCM.

Lực lượng quan trọng để thay đổi hệ thống y tế

Mô hình đào tạo bác sĩ nội trú xuất phát từ Pháp vào năm 1802, sau đó sang các nước châu Âu, Mỹ và khắp thế giới. Đây được xem là tinh hoa của ngành y, dành riêng cho những sinh viên xuất sắc theo học ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Tại Việt Nam, chương trình thi tuyển để trở thành bác sĩ nội trú đầu tiên được trường Đại học Y Hà Nội tổ chức năm 1974. Sau hơn 50 năm, hiện trường Đại học Y Hà Nội đã và đang đào tạo khoảng 5.200 bác sĩ nội trú.

Đặc biệt, trường đã nỗ lực nâng tỉ lệ sinh viên y khoa tốt nghiệp của nhà trường tham gia chương trình đào tạo bác sĩ nội trú từ 10% trong giai đoạn 1974 đến 2014 lên đến hơn 65% trong giai đoạn 2015 đến 2023.

GS.TS Tạ Thành Văn, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ nội trú khóa 14, cho biết bác sĩ nội trú là thương hiệu đào tạo của trường Đại học Y Hà Nội suốt 50 năm qua bởi chất lượng ở tầm hoàn thiện nhất trong hệ thống đào tạo bác sĩ.

Hiện, cả nước có 13 cơ sở giáo dục đại học đào tạo bác sĩ nội trú. Số bác sĩ nội trú tốt nghiệp trung bình mỗi năm khoảng 900 người, trong đó số bác sĩ nội trú tốt nghiệp tại Trường Đại học Y Hà Nội chiếm 41%.

“Đây là lực lượng quan trọng để thay đổi hệ thống y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Chương trình đào tạo bác sĩ nội trú được coi là đào tạo tinh hoa của ngành y tế. Sau khi hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú, học viên có thể hành nghề ngay và không phải trải qua bất kỳ khóa học nào khác và cơ hội làm việc tại các bệnh viện tuyến trung ương, đầu ngành là rất lớn”, GS Tạ Thành Văn cho biết.

Các bác sĩ nội trú là lực lượng quan trọng để thay đổi hệ thống y tế. Ảnh minh hoạ: TT

Tại lễ kỷ niệm 50 năm đào tạo bác sĩ nội trú 1974-2024, GS Đoàn Quốc Hưng, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết đã có nhiều cựu bác sĩ nội trú giữ vai trò quan trọng của ngành y tế, nhiều người trở thành lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo cơ sở đào tạo, bệnh viện, viện nghiên cứu và phần lớn trở thành chuyên gia hàng đầu chuyên ngành, trưởng/phó khoa.

Lý giải về yếu tố tạo nên sự thành công, ông Hưng cho biết đó là do mô hình đào tạo này có tính cạnh tranh cao, công bằng, công khai. Trong quá trình đào tạo, người học được hướng dẫn, kèm cặp, giám sát, hỗ trợ và chuyển giao kiến thức, kỹ năng. Các bệnh viện thực hành tạo điều kiện thường trú cho người học, người học được hưởng chế độ như nhân viên bệnh viện.

Tuy nhiên, trước năm 2016, bác sĩ nội trú được hưởng học bổng hoặc 85% lương, miễn học phí. Nhưng từ năm 2017, không có học bổng, lương, người học phải tự đóng học phí.

"Trong thời gian đào tạo, họ đã hành nghề như nhân viên y tế tại bệnh viện thực hành nên cần được trả lương, thù lao tương xứng để đảm bảo cuộc sống", ông Hưng nói.