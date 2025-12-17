Hội thảo siêu âm tim thai: Nâng cao chẩn đoán và quản lý sau sinh 17/12/2025 14:01

(PLO)- Ngày 13-12, Bệnh viện Đại học Phenikaa tổ chức hội thảo “Siêu âm tim thai: Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh”, với sự tham gia của các chuyên gia tim mạch – sản khoa trong và ngoài nước

Hội thảo có sự góp mặt của GS. Mark Steven Sklansky (Đại học California Los Angeles – UCLA) cùng các chuyên gia đầu ngành Việt Nam như PGS.TS.BS Nguyễn Lý Thịnh Trường, TS.BS Nguyễn Thị Sim, TS.BS Trần Đắc Đại và ThS.BS Nguyễn Minh Vương. Chương trình tập trung trao đổi chuyên sâu nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong chẩn đoán trước sinh và xây dựng chiến lược quản lý hiệu quả các ca bệnh tim thai phức tạp.

Hội thảo “Siêu âm tim thai: Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh” là diễn đàn trao đổi học thuật chuyên sâu, quy tụ hơn 300 bác sĩ Sản khoa, Nhi khoa và Sơ sinh đến từ nhiều cơ sở y tế trên cả nước. Trong khuôn khổ chương trình, GS. Mark Steven Sklansky – chuyên gia hàng đầu thế giới về tim mạch nhi và siêu âm tim thai – đã chia sẻ cách tiếp cận hệ thống trong siêu âm tim thai theo chuẩn quốc tế, tập trung vào việc chuẩn hóa quy trình khảo sát từ các mặt cắt cơ bản đến nâng cao. Cách tiếp cận này giúp tăng khả năng phát hiện sớm các bất thường tim mạch bào thai, kể cả những dấu hiệu kín đáo, khó nhận diện trong thực hành lâm sàng.

GS. Mark Steven Sklansky chia sẻ các hướng dẫn sàng lọc tim thai bất thường theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thông qua phần trình diễn siêu âm trực tiếp trên hệ thống GE Voluson Expert 22, GS. Mark Steven Sklansky đã minh họa cụ thể các bước tối ưu hóa hình ảnh, đồng thời phân tích chi tiết những mặt cắt quan trọng trong đánh giá đường ra thất, cung động mạch chủ và các cấu trúc tim phức tạp. Những trao đổi xoay quanh kỹ thuật thao tác, xử lý các tình huống cửa sổ âm hạn chế đã mang lại nhiều kinh nghiệm thực tiễn, góp phần hỗ trợ bác sĩ lâm sàng nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán.

Hội thảo cũng ghi nhận đóng góp chuyên môn từ các chuyên gia trong nước, phản ánh bức tranh toàn diện từ chẩn đoán trước sinh đến điều trị sau sinh. Báo cáo tham luận của TS. BS Trần Đắc Đại - Trưởng khoa Tim mạch Nhi, Bệnh viện E và TS.BS Nguyễn Thị Sim - Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Giám đốc Trung tâm Y học bào thai PhenikaaMec đã làm rõ định hướng xây dựng mô hình chăm sóc tích hợp trong lĩnh vực tim mạch bào thai. TS. BS Nguyễn Thị Sim cho biết, PhenikaaMec đang từng bước hình thành quy trình khép kín, liên thông từ sàng lọc – chẩn đoán – tư vấn đến can thiệp bào thai khi có chỉ định và kết nối điều trị phẫu thuật sau sinh, hướng tới chăm sóc liên tục và tối ưu cho từng ca bệnh.

Kết nối đa chuyên khoa: Nền tảng cho chăm sóc tim bẩm sinh toàn diện

Hội thảo cũng khẳng định vai trò then chốt của sự kết nối đa chuyên khoa trong quản lý và điều trị các bệnh lý tim bẩm sinh, đặc biệt là những trường hợp phức tạp. Các chuyên gia cho rằng, hiệu quả điều trị không đến từ nỗ lực đơn lẻ của một cá nhân hay một cơ sở y tế, mà là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ, liên tục giữa nhiều chuyên ngành từ trước sinh đến sau sinh.

TS.BS Nguyễn Thị Sim nhấn mạnh: “Hội thảo mang đến cơ hội quý báu để bác sĩ Việt Nam hòa nhịp cùng tiêu chuẩn thực hành quốc tế trong lĩnh vực siêu âm tim thai. Chúng tôi tin tưởng rằng chỉ thông qua sự phối hợp đa chuyên khoa nhất quán và một hệ thống chăm sóc liên tục từ trước sinh đến sau sinh, trẻ mắc tim bẩm sinh mới có thể chào đời an toàn và được đảm bảo một tương lai phát triển khỏe mạnh.”

TS. BS Nguyễn Thị Sim chia sẻ PhenikaaMec được xây dựng theo mô hình từ chẩn đoán - can thiệp bào thai - chăm sóc sau sinh toàn diện cho mẹ và thai nhi.

Cụ thể, bác sĩ sản khoa và chuyên gia siêu âm giữ vai trò phát hiện sớm, theo dõi sát diễn tiến thai kỳ; chuyên gia y học bào thai đảm nhiệm đánh giá toàn diện, tư vấn cho gia đình và thực hiện can thiệp trước sinh khi có chỉ định. Sau khi trẻ chào đời, bác sĩ tim mạch nhi và phẫu thuật tim nhi phối hợp xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp, trong khi đội ngũ gây mê hồi sức sơ sinh đóng vai trò bảo đảm an toàn trong giai đoạn chuyển tiếp và trong quá trình can thiệp, phẫu thuật.

Hội thảo “Siêu âm tim thai – Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh” khép lại với nhiều trao đổi chuyên môn có chiều sâu, đồng thời đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường kết nối học thuật giữa đội ngũ y tế trong nước và các chuẩn mực thực hành quốc tế. Trên nền tảng đó, lĩnh vực Y học bào thai tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển theo hướng chuẩn hóa, tích hợp và tiệm cận quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán trước sinh, tối ưu hóa quản lý sau sinh và mang lại cơ hội sống khỏe mạnh hơn cho trẻ mắc tim bẩm sinh trong tương lai.