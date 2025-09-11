Vì sao kỳ thi bác sĩ nội trú 'khó nhằn' nhưng vẫn 'hot'? 11/09/2025 16:21

(PLO)- Lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú không chỉ là chọn nghề, mà còn là nghề chọn người, thành công sẽ thuộc về những ai kiên trì, cống hiến và gắn bó với nghề.

Những ngày qua, màn hô tên chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú diễn ra tại Trường Đại học Y Hà Nội thu hút sự quan tâm của nhiều người trên các nền tảng mạng xã hội.

Thành công sẽ thuộc về người kiên trì

Kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2025 là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với tổng số 987 thí sinh (cả trong và ngoài Trường Đại học Y Hà Nội).

Đặc biệt, đây là khóa đầu tiên tốt nghiệp từ chương trình y khoa đổi mới toàn diện - một dấu mốc lịch sử sau 10 năm chuẩn bị và triển khai.

Theo đại diện Trường Đại học Y Hà Nội, trong lựa chọn của top 20 ứng viên xuất sắc, nhiều chuyên ngành tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ như sản phụ khoa, phẫu thuật tạo hình, chẩn đoán hình ảnh, ung thư, gây mê hồi sức, nhi khoa, cùng sự trở lại ấn tượng của nội tim mạch trong top 5.

Đặc biệt, sản phụ khoa và phẫu thuật tạo hình chứng minh "sức nóng" khi ngay từ lượt thí sinh thứ 33, hầu hết chỉ tiêu đã được lựa chọn.

Năm nay, chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tuyển sinh 426 chỉ tiêu, trong đó 402 chỉ tiêu dành cho Trường Đại học Y Hà Nội; 13 chỉ tiêu cho Phân hiệu Thanh Hóa; 6 chỉ tiêu cho Sở Y tế Lào Cai; 5 chỉ tiêu thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội, kỳ thi được tổ chức khách quan, đánh giá sát năng lực nhờ việc sử dụng ngân hàng hơn 2.000 câu hỏi hoàn toàn mới, là sự kết tinh nỗ lực to lớn của thầy và trò nhà trường.

"Lựa chọn chuyên ngành không chỉ là chọn nghề, mà còn là nghề chọn người, thành công sẽ thuộc về những ai kiên trì, cống hiến và gắn bó với nghề", thầy Tú nói.

Hiệu trưởng nhà trường nhắn nhủ các tân bác sĩ nội trú hãy chuẩn bị nghị lực và bản lĩnh để bước vào 3 năm đào tạo khắc nghiệt nhưng cũng vô cùng quý báu để trưởng thành và khẳng định bản thân.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NTCC

Kỳ thi khốc liệt nhất của sinh viên y

Bác sĩ Hoàng Văn Chương, bác sĩ nội trú K39 chuyên ngành nội khoa - Trường Đại học Y Hà Nội, nhận định kỳ thi bác sĩ nội trú được xem là kỳ thi khốc liệt nhất đời sinh viên y. Bởi, mỗi sinh viên y khoa chỉ có một cơ hội duy nhất để dự thi bác sĩ nội trú ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

“Chỉ tiêu thì ít, trong khi mỗi năm lại có hàng nghìn sinh viên từ hơn 17 trường y trên cả nước cùng đổ về tranh tài”, bác sĩ Chương nói.

Theo bác sĩ Chương, sau 6 năm đại học miệt mài với hơn 200 tín chỉ, gần 100 học phần, những ngày học và trực dày đặc gần như không có khái niệm nghỉ ngơi, thì ngay sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, các bạn lại lao ngay vào hành trình ôn luyện cho kỳ thi bác sĩ nội trú. Đề thi gồm tình huống lâm sàng phức tạp, đòi hỏi tư duy liên ngành, phân loại rất gắt gao, “giỏi chưa chắc đã đỗ”.

Kỳ thi căng thẳng là vậy, nhưng ở Trường Đại học Y Hà Nội, hầu như ai cũng ấp ủ ước mơ chinh phục “tấm vé nội trú”.

Khoảng 10 năm trước, chỉ có khoảng 100-120 bác sĩ trên hàng nghìn người đăng ký dự thi bác sĩ nội trú được chọn. Năm nay đã lấy lên gần 400 chỉ tiêu, cho thấy nhu cầu bác sĩ nội trú chuyên sâu đang rất cần cho các cơ sở y tế.

Cũng theo bác sĩ Chương, đỗ nội trú đồng nghĩa với việc có được 3 năm đào tạo chuyên sâu tại các bệnh viện tuyến đầu, có cơ hội nghiên cứu, nhận học bổng, đi chuyên khoa sâu, mở rộng cánh cửa nghề nghiệp.

“Tôi đã may mắn vượt qua kỳ thi ấy, tốt nghiệp bác sĩ nội trú loại giỏi. Đến bây giờ, đó vẫn là một trong những cột mốc vừa khắc nghiệt, vừa đáng tự hào trong hành trình nghề nghiệp của mình”, bác sĩ Chương nói thêm.

Matching Day tại Trường Đại học Y Hà Nội ngày 9-9. Ảnh: NTCC

Còn theo bác sĩ Phạm Minh Giang, thủ khoa bác sĩ nội trú K36 Trường Đại học Y Hà Nội, hiện đang công tác tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, kỳ thi bác sĩ nội trú là một sự kiện đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của các tân bác sĩ.

“Matching Day của Trường Đại học Y Hà Nội là ngày mà những bác sĩ tham gia kỳ thi tuyển chọn bác sĩ nội trú sẽ được lựa chọn chuyên ngành mình sẽ gắn bó gần như suốt cuộc đời. Đây là khoảnh khắc quan trọng, mở ra một hành trình mới đầy thử thách nhưng cũng vô cùng ý nghĩa”, bác sĩ Giang chia sẻ.

Theo đó, bác sĩ nội trú là một hệ đào tạo đặc biệt trong y khoa, được coi là một trong những con đường khó khăn và danh giá nhất.

Kỳ thi bác sĩ nội trú được đánh giá là thử thách khắc nghiệt nhất trong sự nghiệp của một bác sĩ, bởi chỉ được tham dự duy nhất một lần trong suốt cuộc đời, kết quả kỳ thi có thể định hướng con đường sự nghiệp và quyết định tương lai phát triển chuyên môn.

“Trong hành trình trở thành một bác sĩ, chúng tôi phải trải qua vô vàn kỳ thi, từ thi lý thuyết, thi tay nghề, thi tốt nghiệp đại học, cho đến nhiều kỳ thi sau khi ra trường. Thế nhưng, không có kỳ thi nào mang tính bước ngoặt và quyết định như kỳ thi bác sĩ nội trú”, bác sĩ Giang nhấn mạnh.

Một nữ bác sĩ nội trú cùng GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, đang thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trong lĩnh vực sản phụ khoa, áp lực đặt lên vai bác sĩ còn lớn gấp nhiều lần. Người ta vẫn nói: “Sản khoa là một nghề hai mạng”, bởi bác sĩ sản không chỉ chịu trách nhiệm cho sức khỏe của mẹ, mà còn đảm bảo sự an toàn của em bé. Diễn biến trong sản khoa lại vô cùng khó lường. Có những trường hợp, sản phụ bước vào viện hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng quá trình chuyển dạ có thể xuất hiện những rủi ro bất ngờ, ảnh hưởng trực tiếp đến cả mẹ và con. Tôi chia sẻ điều này để các bạn có thể hiểu hơn về áp lực và trách nhiệm của những người đang công tác trong lĩnh vực sản phụ khoa.

Bác sĩ Đặng Thị Ngọc Linh, người có kết quả xếp thứ 5 trong kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2025, đã lựa chọn nội tim mạch - chuyên ngành được đánh giá là khó hơn so với một số chuyên ngành khác.

Chia sẻ về quyết định này, bác sĩ Linh cho biết khi còn học năm thứ 4, trong quá trình đi lâm sàng, làm việc tại bệnh viện, bệnh nhân đầu tiên mà cô tiếp xúc và làm bệnh án là một ca nhồi máu cơ tim.

“Đó là lần đầu tiên tôi làm công việc đó, bệnh án chúng tôi làm khá tệ. Khi được thầy giáo hỏi về bệnh án, hỏi đến câu nào tôi... không biết câu đó. Nhìn vào ánh mắt thầy, tôi thấy rất xấu hổ”, bác sĩ Linh kể lại.

Sau đó, bác sĩ Linh đã dành 1 tuần chỉ để học về bệnh nhồi máu cơ tim.

“Khi đắm chìm vào nó, tôi đã yêu nó một cách tự nhiên. Do đó, sau 6 năm học bác sĩ đa khoa, tôi quyết định sẽ trở thành người chữa bệnh cho những người mắc bệnh tim mạch”, cô chia sẻ.

Quá trình ôn tập cho kỳ thi bác sĩ nội trú, theo bác sĩ Linh, là một hành trình dài. Ngoài việc tích luỹ kiến thức trong suốt 6 năm học, thì chiến lược ôn tập vào năm thứ 6 là rất quan trọng, đặc biệt trong khoảng thời gian chạy nước rút.

Để tập trung tối đa trong giai đoạn nước rút, cô đã xoá các ứng dụng Facebook, Shopee trên điện thoại, chỉ giữ lại Zalo để liên hệ với gia đình, bạn bè, thầy cô.

Thời điểm đó, mỗi sáng thức dậy, cô tự động viên mình rất nhiều: “Linh ơi, hôm nay sẽ làm tốt nhé”. Và mỗi tối trước khi đi ngủ, cô cũng tự nhủ: “Hôm nay mình đã làm tốt rồi, ngày mai lại tiếp tục nhé”. Cứ thế liên tục trong nhiều ngày, nhiều tháng...

“Cùng với đó là rất nhiều người luôn ở bên cạnh, yêu thương và quan tâm tôi, từ gia đình, thầy cô, bạn bè cho đến các em khoá dưới”, bác sĩ Linh nói.

Một vài khoảnh khắc tại Matching Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú năm 2025.

Cô vẫn nhớ lời của GS.TS Nguyễn Hữu Tú, rằng nội trú chuyên ngành nào thì cũng không nhàn. “Khi đi lâm sàng tại các bệnh viện và tiếp xúc với các anh chị nội trú, tôi càng thấm thía điều đó”, bác sĩ Linh nói thêm.

Cô đã được một vài người đi trước hướng dẫn về quá trình học tập trong 3 năm sắp tới. “Trực 3-4 ngày mỗi tuần, ăn khẩn trương, ngủ khẩn trương, đôi khi phải ở lại viện trực Tết… Tôi nghĩ đó là thách thức, cũng là cơ hội rèn luyện để trở thành những bác sĩ tim mạch chắc tay, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhân”, bác sĩ Linh bày tỏ.

Con đường vinh quang đầy chông gai Các sinh viên y sau khi tốt nghiệp 6 năm sẽ có một kỳ thi đầu vào trở thành bác sĩ nội trú nếu có nguyện vọng. Trước đây, số lượng đỗ rất ít, ví dụ như khoá tôi thì chỉ có 31 bác sĩ nội trú trong tổng số 170 bác sĩ đủ tiêu chuẩn được thi. Còn năm nay, chỉ tiêu đến tận 426 bác sĩ nội trú cho tất cả các chuyên ngành trong tổng số 987 thí sinh tham dự. Các bạn sẽ có thứ hạng đỗ từ 1 đến 426, lúc này là một giai đoạn "gay cấn" tìm hiểu mình sẽ theo ngành nghề nào trong tương lai. Mỗi người sẽ "thủ" trong mình vài ba nguyện vọng để bước vào Matching Day. Sự hồi hộp là do mỗi chuyên ngành đều có chỉ tiêu nhất định như sản phụ khoa có 15 chỉ tiêu, răng hàm mặt 15 hay tim mạch 20... Chính vì vậy, nếu các bạn đỗ thứ hạng cao trên mình chọn hết chuyên ngành mình yêu thích thì chẳng còn cách nào khác, phải chọn nguyện vọng 2. Thậm chí những người điểm thi thấp phải chuẩn bị sẵn nguyện vọng 4, 5... Rất ít bạn đã đỗ nội trú bỏ học. Vì tiếc công sức bỏ ra nên nhiều khi phải chọn một ngành chưa chắc đã đam mê. Đấy chính là nhược điểm của cách lựa chọn này. Tiếp đó là tình trạng chạy theo đám đông. Khi mình đỗ điểm cao, trong đầu sẽ luôn nghĩ đến những chuyên ngành "hot" của những năm trước. Nhiều khi chưa tìm hiểu kỹ nhưng vì mình là top đầu nên chẳng tội gì không chọn những ngành mà năm ngoái hết chỉ tiêu sớm nhất trong Matching day. Hậu quả là nhiều bạn không thực sự đam mê nên dù thủ khoa đầu vào nhưng cũng không vượt trội ở đầu ra, thậm chí còn khó xin việc ở những cơ sở y khoa uy tín. Chính vì vậy, theo tôi cần tìm hiểu thật kỹ chuyên ngành mình lựa chọn vì nó sẽ gắn bó và thay đổi cả cuộc đời mình. Nội trú là một con đường vinh quang đầy chông gai, nhưng cũng không phải con đường duy nhất. Hãy lắng nghe cả trái tim để có một tương lai do chính bản thân mình lựa chọn. Còn về phía nhà trường, tôi mong sẽ có giải pháp để khắc phục 2 nhược điểm này. Nên tổ chức giống như thi đại học hiện nay, mỗi em sẽ có 3 nguyện vọng trước khi thi và trong ngày Matching day sẽ chỉ "đấu" với những người cùng nguyện vọng với mình. Với công nghệ thông tin, theo tôi việc này hoàn toàn có thể thực hiện dễ dàng thực hiện. PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội