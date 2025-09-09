Phát hiện chồng bị ong đốt bên sông nhưng không kịp cứu 09/09/2025 17:21

(PLO)- Người vợ đi tìm chồng phát hiện chồng bị ong đốt nằm bất động bên sông Lam liền hô hoán, kêu cứu, nhưng không kịp...

Sáng 9-9, ông PVN (52 tuổi, trú thôn 1, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) ra khu vực ven bờ sông Lam để cắt cỏ cho cá ăn. Đến trưa cùng ngày, vợ ông N không thấy chồng trở về ăn cơm nên đã đi ra bờ sông tìm kiếm thì phát hiện chồng bị ong đốt nằm bất động bên tổ ong.

Người vợ hốt hoảng gọi dân làng ra xua đàn ong đi, cứu ông N. Người dân vừa gọi xe cứu thương vừa dùng xe máy chở ông N tới cơ sở y tế.

Ông N được đưa từ sau xe máy lên xe cứu thương chở đến Trung tâm Y tế Anh Sơn cấp cứu, nhưng đã quá muộn, ông N đã trút hơi thở cuối cùng.

Theo người dân, ông N nghi bị ong vò vẽ đốt.

Chiều nay, lãnh đạo UBND xã Anh Sơn đã đến thăm viếng, động viên, hỗ trợ gia đình ông N. Được biết, vợ chồng ông N làm ruộng, hoàn cảnh gia đình khó khăn thuộc hộ cận nghèo.