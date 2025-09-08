3 trẻ bị ong vò vẽ đốt phải nhập viện, 1 trẻ tử vong 08/09/2025 11:11

(PLO)- 3 em nhỏ đang chơi đùa, bất ngờ bị ong vò vẽ tấn công phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, 1 bé đã tử vong.

Ngày 8-9, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, cho biết vừa tiếp nhận 3 bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt, 1 bé đã tử vong.

Trước đó, khoảng 10 giờ 45 phút, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tiếp nhận 3 bệnh nhi, gồm AT (4 tuổi, ngụ xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi), TMQ (11 tuổi, ngụ phường An Phú, tỉnh Gia Lai) và KT (5 tuổi, ngụ xã Ia Chía, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng sốc phản vệ do ong vò vẽ đốt.

Bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Các bệnh nhi được tiến hành cấp cứu, lọc máu liên tục để giảm độc tố trong cơ thể.

Cụ thể, bệnh nhi KT bị phản vệ cấp độ IV, ngưng hô hấp tuần hoàn dẫn đến tử vong; bệnh nhi AT phản vệ cấp III, phải lọc máu liên tục để loại bỏ độc tố; bệnh nhi TMQ bị phản vệ cấp độ I, sức khỏe đã tạm ổn.

Trước đó, vào sáng 7-9, 3 trẻ đang chơi bất ngờ bị đàn ong vò vẽ vỡ tổ lao đến tấn công. Cả 3 bị nhiều vết đốt khắp cơ thể và nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu.