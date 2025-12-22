Phát triển y học cổ truyền gắn với y tế cơ sở và nhu cầu người dân 22/12/2025 17:55

(PLO)- Y học cổ truyền cần phát triển theo hướng hiện đại, kết hợp Đông – Tây y, gắn chặt y tế cơ sở để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe người dân.

Ngày 22-12, tại Hội nghị khoa học quốc tế kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, GS.TS.BS Trịnh Thị Diệu Thường, Cục trưởng Cục Quản lý Y dược cổ truyền (Bộ Y tế), cho biết hệ thống khám chữa bệnh y học cổ truyền đã được xây dựng đồng bộ tại các tỉnh, TP. Mỗi địa phương đều có bệnh viện y học cổ truyền, các bệnh viện đa khoa đều có khoa y học cổ truyền, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân từ trung ương đến cơ sở.

Các nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng và Nhà nước về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc đối với y học cổ truyền, đặc biệt là định hướng kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng các phác đồ, quy trình kỹ thuật mới phù hợp mô hình bệnh tật và nhu cầu xã hội hiện đại là yêu cầu cấp thiết.

Kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Y dược học dân tộc TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Tôi kỳ vọng trong thời gian tới, Viện Y dược học dân tộc TP.HCM sẽ tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, tiên phong trong lĩnh vực y học cổ truyền, đẩy mạnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, góp phần phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam ngày càng vững mạnh” – bà Thường nói.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị nhấn mạnh vai trò của y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, kết hợp hài hòa với y học hiện đại và lấy người dân làm trung tâm.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Phát triển mô hình kết hợp Đông – Tây y là định hướng chiến lược lâu dài của TP, phù hợp với đặc thù một siêu đô thị có nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng, chuyên sâu và cá thể hóa. Y học cổ truyền giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, điều trị bệnh mạn tính, phục hồi chức năng và nâng cao chất lượng sống” - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định.

Theo BS Thượng, việc xây dựng mạng lưới y học cổ truyền đồng bộ, liên thông từ TP đến cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với Nghị quyết 72 và Thông tư 43 của Bộ Y tế. Trong cấu trúc này, cùng với Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, Viện giữ vai trò hạt nhân về chỉ đạo tuyến, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật.

Giai đoạn 2025–2030, TP sẽ tiếp tục phát triển y học cổ truyền theo hướng hiện đại hóa, chuyên sâu hóa, gắn chặt với y tế cơ sở, với mục tiêu nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng sống cho người dân.

BS CKII Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học dân tộc TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

BS CKII Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, cho biết thời gian tới, định hướng phát triển của Viện tập trung vào năm trụ cột chính: Phát triển công nghệ chế biến dược liệu và bào chế thuốc y học cổ truyền; phát triển chuyên sâu các kỹ thuật cao của y học cổ truyền; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ thầy thuốc vừa có tâm, vừa có trình độ chuyên môn sâu, am hiểu kết hợp Đông – Tây y; bảo tồn, nghiên cứu, phát triển và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mô hình kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; đồng thời tăng cường hội nhập quốc tế, gắn với phát triển du lịch y tế.

“Với nền tảng vững chắc được xây dựng trong suốt 50 năm, cùng truyền thống y đạo, y thuật, y lý và y đức được các thế hệ thầy thuốc kế thừa, phát huy, chúng tôi tin rằng Viện sẽ có những bước tiến vững vàng trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế” – BS Hân nhấn mạnh.

Đáng chú ý, dự kiến trong những tháng đầu năm 2026, Viện sẽ triển khai dự án Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ Đông y với cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị tiên tiến.

Trung tâm được kỳ vọng giúp nâng cao năng lực sản xuất dược liệu, vị thuốc, các chế phẩm y học cổ truyền, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.