Sinh viên hiến một phần gan cho thầy giáo bị suy gan cấp nguy kịch 22/12/2025 10:48

(PLO)- Bệnh viện Quân y 175 xuyên đêm ghép gan cấp cứu cho thầy giáo bị suy gan cấp nguy kịch. Người hiến một phần lá gan là sinh viên năm nhất đại học.

Ngày 22-12, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép gan thứ 12, đồng thời là ca ghép gan cấp cứu thứ 4 tại bệnh viện, kịp thời cứu sống một bệnh nhân suy gan cấp nguy kịch, hôn mê sâu và phải thở máy liên tục suốt 4 ngày.

Đây là trường hợp có tiên lượng tử vong gần như chắc chắn nếu không được ghép gan khẩn cấp.

Bệnh nhân là anh CQK (sinh năm 1986) là giảng viên đại học, có tiền sử viêm gan B mạn tính nhưng chưa được điều trị kiểm soát virus đầy đủ. Khoảng một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, vàng da, sau đó nhanh chóng diễn tiến nặng. Người bệnh được điều trị tại bệnh viện tuyến trước rồi chuyển lên các bệnh viện lớn tại TP.HCM.

Khi được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng suy gan cấp trên nền mạn do virus viêm gan B, kèm rối loạn đông máu nặng, nhiễm độc não, hôn mê sâu và phải thở máy. Các chỉ số sinh hóa cho thấy bệnh tiến triển rất nhanh chỉ trong vòng một tuần. Hội đồng chuyên môn nhận định ghép gan cấp cứu là giải pháp duy nhất để cứu sống bệnh nhân.

Sinh viên năm nhất hiến một phần gan cho thầy giáo. Ảnh: BVCC

Trong thời điểm nguy kịch, không có người thân nào trong gia đình bệnh nhân phù hợp nhóm máu để hiến gan. Tuy nhiên, một sinh viên đại học năm thứ nhất, có mối quan hệ gắn bó lâu năm với gia đình, đã tự nguyện hiến một phần gan để cứu sống người bệnh.

Chỉ trong hơn 48 giờ, Bệnh viện Quân y 175 đã khẩn trương hoàn tất toàn bộ quy trình đánh giá, sàng lọc người hiến – người nhận, hội chẩn chuyên môn, hồ sơ pháp lý và chuẩn bị phẫu thuật theo đúng quy định, tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Ca ghép gan được tiến hành xuyên đêm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, với sự hướng dẫn chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ca ghép huy động hàng trăm cán bộ, y bác sĩ và nhân viên y tế thuộc nhiều chuyên khoa. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 10 giờ liên tục trong điều kiện bệnh nhân hôn mê sâu, thở máy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Sau phẫu thuật, gan ghép hoạt động tốt, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân dần ổn định và hồi phục tích cực. Người hiến gan hiện sức khỏe ổn định và được theo dõi sát theo đúng quy trình chuyên môn.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện ca ghép gan cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

ThS.BS CKI Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng ê-kíp ghép gan, cho biết bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng suy gan cấp tối cấp, hôn mê sâu và thở máy nhiều ngày, tiên lượng rất xấu, thời gian can thiệp gần như tính bằng giờ.

Ghép gan cấp cứu trong bối cảnh này là thách thức lớn không chỉ về kỹ thuật phẫu thuật mà còn ở hồi sức, kiểm soát nhiễm khuẩn và phối hợp đa chuyên khoa. Thành công của ca ghép là kết quả của sự chuẩn bị khẩn trương, phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao của toàn ê-kíp.

Theo các bác sĩ, việc bệnh nhân đã hôn mê và thở máy sang ngày thứ 4 làm gia tăng nguy cơ nhiễm khuẩn sau ghép, đặc biệt là viêm phổi. Nếu không được ghép gan kịp thời, bệnh nhân có thể nhanh chóng rơi vào nhiễm khuẩn nặng, mất cơ hội ghép gan và tử vong trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên tại Bệnh viện Quân y 175 áp dụng kỹ thuật tạo hình mảnh gan ghép bằng hai đoạn mạch nhân tạo nhằm khắc phục bất thường giải phẫu của tĩnh mạch gan phải mảnh ghép. Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian ghép nối, bảo đảm lưu thông máu tối ưu cho mảnh gan, góp phần quan trọng vào thành công của ca ghép.

TS.BS Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, nhấn mạnh ca ghép gan thứ 12 được thực hiện trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng tới kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, mang ý nghĩa chính trị – xã hội và nhân văn sâu sắc, tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng cứu người của đội ngũ thầy thuốc quân y Bệnh viện Quân y 175.