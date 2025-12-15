Liên tiếp 2 trẻ tử vong do đuối nước ở hồ bơi: Bác sĩ lưu ý về thời gian vàng 15/12/2025 11:21

(PLO)- Chỉ trong khoảng 1 tháng, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) tiếp nhận 2 trẻ tử vong do đuối nước tại hồ bơi dù mực nước không sâu, có người giám sát.

Ngày 15-12, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết chỉ trong khoảng 1 tháng gần đây, bệnh viện tiếp nhận 2 trẻ em tử vong do đuối nước tại hồ bơi, dù mực nước không sâu và có người giám sát.

Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho rằng đây là những ca đặc biệt đau lòng, đặt ra nhiều vấn đề cần nhìn lại trong công tác phòng ngừa, giám sát và cấp cứu ban đầu.

Trường hợp mới nhất là bé gái 7 tuổi (ngụ TP.HCM), tham gia hoạt động dã ngoại của trường tại một khu du lịch. Theo lời của giáo viên và nhân viên khu du lịch, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13-12, bé cùng các bạn xuống hồ bơi mực nước chỉ khoảng 40–50 cm, có nhân viên cứu hộ đứng trên bờ giám sát.

Đến khoảng 12 giờ 45 phút, một bạn ở hồ bơi bên cạnh phát hiện bé úp mặt xuống nước, không cử động nên báo giáo viên và nhân viên cứu hộ.

Bé được vớt lên bờ trong tình trạng tím tái, ngưng thở. Nhân viên cứu hộ tiến hành ép tim, thổi ngạt, xốc nước khoảng 7 phút rồi đưa bé đến phòng khám gần đó, sau đó chuyển tiếp đến 1 bệnh viện ở Củ Chi.

Tại đây, bé đã ngưng tim, ngưng thở, được đặt nội khí quản, hồi sức tim phổi, tiêm adrenalin nhiều lần. Sau hơn 30 phút, tim bé đập trở lại và được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Khi nhập viện, bé hôn mê sâu, đồng tử giãn, phải thở máy và dùng 2 loại thuốc vận mạch liều tối đa. Các xét nghiệm cho thấy bé bị tổn thương não nặng, suy gan, suy thận, tổn thương đa cơ quan do thiếu oxy kéo dài. Dù được hồi sức tích cực, tình trạng không cải thiện và bé tử vong sau chưa đầy 48 giờ điều trị.

Trước đó, một bé trai khoảng 12 tuổi (ngụ TP.HCM), cũng tử vong do đuối nước tại hồ bơi trong lúc học bơi cùng thầy giáo thể dục và giáo viên dạy bơi. Bé được phát hiện chìm trong nước, được ép tim, thổi ngạt tại chỗ và chuyển qua nhiều cơ sở y tế. Dù tim đập lại sau hơn một giờ hồi sức, trẻ vẫn rơi vào hôn mê sâu, tổn thương não, gan, thận nặng và không qua khỏi sau nhiều ngày điều trị.

Theo BS Phương, điểm chung của 2 trường hợp là trẻ đuối nước ở hồ bơi cạn, mực nước không quá đầu, có người giám sát nhưng việc phát hiện sớm và cấp cứu ban đầu chưa hiệu quả.

Bác sĩ nhấn mạnh, thời gian vàng trong cấp cứu đuối nước rất ngắn: Ngưng tim, ngưng thở sau 4 phút đã bắt đầu gây tổn thương não, trên 10 phút nguy cơ tử vong hoặc di chứng không hồi phục là rất cao.

Khi gặp trẻ đuối nước, việc ưu tiên hàng đầu là ép tim, thổi ngạt ngay tại chỗ. Việc “xốc nước” không có giá trị cứu sống, thậm chí làm mất thời gian quý báu khiến tình trạng thiếu oxy kéo dài hơn.

Ngoài ra, BS cũng khuyến cáo cần dạy kỹ năng bơi và kỹ năng tự nổi cho trẻ; tuyệt đối thận trọng với những trẻ có bệnh lý nền như động kinh khi tham gia hồ bơi; tăng cường tập huấn kỹ năng cấp cứu cho nhân viên cứu hộ, giáo viên đi kèm; đồng thời xem xét quy định lắp đặt camera tại hồ bơi để tăng cường giám sát và làm rõ nguyên nhân khi xảy ra sự cố.