Nữ điều dưỡng cứu sống bé gái 19 tháng tuổi ngưng tim do đuối nước 17/11/2025 09:23

(PLO)- Một điều dưỡng ở Quảng Trị đã kịp thời có mặt, tiến hành hồi sinh tim phổi, cứu sống bé gái 19 tháng tuổi bị đuối nước.

Ngày 17-11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, Khoa Nhi vừa điều trị thành công, cho xuất viện đối với bệnh nhi TNGP (19 tháng tuổi, trú tại xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị).

Bé gái 19 tháng tuổi ngưng tim do đuối nước được cứu sống.

Vào ngày 4-11, bé TNGP không may bị đuối nước tại nhà. Thời điểm được phát hiện và đưa lên bờ, bé đã trong tình trạng ngưng thở, toàn thân tím tái và không còn phản ứng.

Trong lúc nguy kịch, người thân đã liên hệ với điều dưỡng Lê Thị Hà (đang công tác tại Khoa Nhi, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị) sinh sống gần khu vực.

Ngay lập tức, điều dưỡng Hà đã có mặt tại hiện trường và tiến hành sơ cấp cứu tại chỗ; khai thông đường thở, hút sạch dịch hô hấp và thực hiện hồi sinh tim phổi liên tục cho cháu bé.

Chỉ sau vài phút hồi sức tích cực, nhịp tim của bé bắt đầu đập trở lại, da hồng hào hơn và bé có dấu hiệu đáp ứng kích thích.

Ngay sau khi được sơ cứu ổn định ban đầu, cháu bé được chuyển đến cơ sở y tế gần nhất, sau đó tiếp tục được chuyển lên Khoa Nhi – BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị để điều trị chuyên sâu.

Tại đây, bệnh nhi được điều trị tích cực bằng thở máy xâm nhập, sử dụng vận mạch, chống phù não và các biện pháp hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn.

Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi đã hoàn toàn ổn định và được xuất viện mà không để lại bất kỳ di chứng nào.