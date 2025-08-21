Nhiều bệnh nhân ngưng tim được cứu sống ngoạn mục 21/08/2025 13:34

Ngày 21-8, Bệnh viện Quân y 175 cho biết thời gian qua, nơi đây đã cứu sống nhiều bệnh nhân ngưng tim ngoài bệnh viện nhờ mô hình cấp cứu trước bệnh viện.

Điển hình là trường hợp người bệnh WCN (74 tuổi, quốc tịch Malaysia và Singapore) đột ngột ngừng tim khi đang chơi tennis. Ngay lập tức, nhân viên y tế gần đó đã thực hiện ép tim ngoài lồng ngực (CPR - kỹ thuật hồi sinh tim phổi) và gọi cấp cứu 115.

Suốt quá trình vận chuyển, CPR được duy trì liên tục để giữ máu lưu thông đến não và các cơ quan quan trọng.

Bệnh nhân ngưng tim 74 tuổi vừa được điều trị thành công, đã xuất viện. Ảnh: BVCC

Tại Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Báo động đỏ nội viện được kích hoạt, huy động đồng thời các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Can thiệp tim mạch, Gây mê hồi sức.

Sau 45 phút hồi sinh tim phổi và sốc điện, nhịp tim của bệnh nhân đập trở lại.

Kết quả chụp mạch vành phát hiện tắc hoàn toàn động mạch vành trái cùng tổn thương nghiêm trọng hai nhánh còn lại, bệnh nhân được can thiệp đặt stent khẩn cấp. Tiếp đó, bệnh nhân trải qua hồi sức đa cơ quan, kiểm soát thân nhiệt, lọc máu và bảo vệ não, tập vật lý trị liệu và hồi phục hoàn toàn trước khi xuất viện.

Trước đó, Bệnh viện Quân y 175 cũng đã cứu sống thành công 5 bệnh nhân khác sau khi ngưng tim từ 10 - 35 phút. Nguyên nhân chủ yếu là rối loạn nhịp thất (tim co bóp bất thường khiến máu không bơm được đi nuôi cơ thể) và nhồi máu cơ tim cấp (mạch máu tim bị tắc đột ngột). Nếu không xử trí kịp, não sẽ tổn thương không hồi phục chỉ sau 4-6 phút.

Bệnh viện Quân y 175 tổ chức huấn luyện đào tạo và diễn tập mô hình cấp cứu trước bệnh viện. Ảnh: BVCC

Đó là bệnh nhân PVL (80 tuổi) bị nhồi máu cơ tim khi đang đi bộ; bệnh nhân PTB (20 tuổi) ngưng tim khi đá bóng nhưng không được CPR tại chỗ, não thiếu ô-xy kéo dài, dù được hồi sức tích cực nhưng nguy cơ tổn thương não vẫn cao.

Một trường hợp khác là bệnh nhân ĐTQ (20 tuổi) treo cổ tự tử, được phát hiện trong 4 phút và ép tim ngay. Khi vào viện, bệnh nhân chỉ cần hỗ trợ thở máy ngắn hạn và phục hồi hoàn toàn sau 2 tuần, minh chứng cho giá trị của “thời gian vàng”.

Theo BS.CK1 Diệp Hồng Kháng, Phó Chủ nhiệm khoa Hồi sức tích cực và chống độc (Bệnh viện Quân y 175), tại Việt Nam, ngưng tim, đuối nước và các tai nạn cộng đồng vẫn là những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, một phần do kiến thức sơ cứu còn hạn chế trong cộng đồng.

Việc xử trí chậm trễ hoặc sơ cứu sai cách không chỉ làm giảm cơ hội sống sót mà còn có thể khiến tình trạng bệnh nhân ngưng tim nặng nề hơn.

Để tối đa cơ hội sống sót cho bệnh nhân ngưng tim cần hội đủ ba yếu tố vàng: CPR sớm tại hiện trường nhằm duy trì tưới máu não và các cơ quan trong thời gian vàng; hệ thống phản ứng nhanh nội viện để xử trí nguyên nhân và hồi sức tối ưu và điều trị toàn diện sau hồi phục với các biện pháp kiểm soát thân nhiệt, lọc máu, bảo vệ não và phục hồi chức năng sớm.