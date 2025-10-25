Lời khai của kẻ tấn công nhiều người tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An 25/10/2025 09:03

(PLO)- Bàn Văn Vỹ, kẻ tấn công nhiều người tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khai là nghi ngờ một đứa con bị tráo đổi nên có hành vi bộc phát, thiếu kiểm soát...

Sáng 25-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Bàn Văn Vỹ (39 tuổi, trú trú tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, Bàn Văn Vỹ đưa vợ từ Bắc Ninh về quê ngoại ở Nghệ An để sinh con. Ngày 17-10, Vỹ đưa vợ đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh này để mổ đẻ sinh đôi.

Công an lấy lời khai Bàn Văn Vỹ- nghi phạm tấn công nhiều người tại BV Sản nhi Nghệ An.

Trong quá trình theo dõi tại bệnh viện, một trong hai bé vừa sinh có biểu hiện sức khỏe yếu, các y, bác sỹ phải điều trị tích cực cho con của vợ chồng Vỹ. Tuy nhiên, Vỹ đã dùng dao gây thương tích cho ba điều dưỡng và hai người nhà bệnh nhân khác (quê Hà Tĩnh, Nghệ An) và hai bệnh nhân nhi.

Tại cơ quan công an, Vỹ khai là nghĩ con mình không được bệnh viện quan tâm đúng mức, đồng thời nghi ngờ một đứa con bị tráo đổi nên nảy sinh bức xúc, mất kiểm soát.

“Do quá lo lắng, hoang mang khi thấy con sức khỏe yếu, cộng với tâm lý bất ổn sau nhiều ngày thức trắng chăm con, tôi đã có hành vi bộc phát, thiếu kiểm soát”- Vỹ khai với công an.

Sau khi xảy ra sự việc, nhiều người nghi ngờ Vỹ bị “ngáo đá” mới mất nhân tính như vậy. Tuy nhiên, công an đã test nhanh ma túy và kiểm tra nồng độ cồn đối với Vỹ. Các kết quả đều âm tính.

Trong số 5 nạn nhân bị thương, điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang bị thương nặng nhất.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết thêm xác minh tại địa phương quê vợ của Vỹ (xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An), kết quả cho thấy vợ chồng Vỹ chủ yếu sinh sống tại Bắc Ninh, thỉnh thoảng mới về quê vợ. Nghi phạm Vỹ chưa có tiền án, tiền sự, không thuộc diện đang điều trị các bệnh lý về tâm thần.

Như đã đưa tin, khoảng 10 giờ ngày 23-10, Vỹ đang chăm vợ và hai con vừa sinh tại Khoa Sơ sinh, BV Sản Nhi Nghệ An, đã có hành vi đe dọa ném hai trẻ sơ sinh qua cửa sổ bệnh viện xuống đất.

Tại đây, Vỹ dùng dao tấn công nhiều người, trong đó có các nhân viên y tế khi họ dũng cảm lao vào can ngăn Vỹ. Vụ việc khiến 5 người bị thương nặng gồm ba điều dưỡng, hai người nhà bệnh nhân; ngoài ra, hai trẻ sơ sinh bị xây xước nhẹ.

Ngay sau đó, Vỹ đã bị lực lượng công an khống chế, đưa về tạm giữ phục vụ công tác điều tra.