3 nhân viên y tế bị đâm trọng thương khi ngăn kẻ mang dao tấn công nhiều người 23/10/2025 15:33

(PLO)- Bằng Văn Sỹ xông vào Bệnh viện Sản nhi Nghệ An tấn công làm bảy người bị thương, nhân viên y tế lao vào can ngăn để cứu trẻ sơ sinh cũng bị đâm trọng thương.

Trưa và chiều 23-10, ngành y tế Nghệ An đang nỗ lực mổ, cấp cứu những nạn nhân bị thương trong vụ Bằng Văn Vỹ mang theo hung khí vào tấn công nhiều người ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Bằng Văn Sỹ đã bị bắt giữ.

Có bảy người bị thương, gồm ba nhân viên y tế, hai trẻ sơ sinh và hai người nhà bệnh nhân. Trong ba nhân viên y tế của Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã dũng cảm vào can ngăn để cứu các bệnh nhi, có một nữ điều dưỡng bị thương rất nặng.

Ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết một nữ nhân viên điều dưỡng bị thương với bốn vết dao đâm ở cổ, ngực và lưng.

Chuyển nạn nhân bị thương nặng lên tuyến trên.

Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết thêm: “Hành động dũng cảm và nhanh trí của đội ngũ y bác sĩ đã ngăn chặn một thảm kịch lớn hơn, bởi Vỹ từng định ôm một cháu bé để ném xuống đất và được nhân viên y tế can thiệp kịp thời. Ai cũng sợ, nhưng không ai bỏ chạy. Tất cả chỉ nghĩ đến việc cứu người”.

Hiện các nạn nhân bị thương được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu, điều trị.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi và chỉ đạo công tác cứu các nạn nhân.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã có mặt tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác cấp cứu, đồng thời thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Đến thời điểm hiện tại, nghi phạm được xác định là Bằng Văn Vỹ (39 tuổi, quê quán Bắc Ninh, hiện trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Như đã đưa tin, khoảng 10 giờ sáng nay, Vỹ vào bệnh viện dùng dao tấn công nhiều người, khi phát hiện sự việc, một số người nhà bệnh nhân đã kịp thời can ngăn thì bị người đàn ông này dùng hung khí tấn công. Một số nhân viên y tế dũng cảm vào căn ngăn, hỗ trợ để Sỹ không sát hại trẻ em cũng bị đối tượng hành hung.

Vỹ đã bị lực lượng Công an khống chế, đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nghi phạm này có vợ vừa sinh đôi hai bé đang ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Hiện tình hình trật tự tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã được ổn định, công tác khám, chữa bệnh đang diễn ra bình thường.