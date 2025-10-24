Kết quả test ma túy, nồng độ cồn của kẻ tấn công 7 người ở BV Sản nhi Nghệ An 24/10/2025 17:20

(PLO)- Trong vụ tấn công 7 người ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, công an đã test ma túy, nồng độ cồn của Bàn Văn Vỹ.

Ngày 24-10, Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, kết quả test nhanh ma túy và kiểm tra nồng độ cồn đối với Bàn Văn Vỹ (29 tuổi) đều âm tính.

Thăm hỏi, biểu dương các nữ điều dưỡng dũng cảm

Bàn Văn Vỹ (quê Bắc Ninh, trú xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An)- là nghi phạm trong vụ tấn công nhân viên y tế và bệnh nhi, người nhà tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vào gần trưa hôm qua (23-10).

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Sở Y tế tỉnh Nghệ An và đoàn công tác Bộ Y tế thăm hỏi, động viên người nhà bệnh nhân- là nạn nhân bị thương.

Hiện nghi can Vỹ đã được bàn giao lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án và khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Ba điều dưỡng của Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã dũng cảm can ngăn, không để Vỹ ném hai trẻ sơ sinh qua cửa sổ thì bị Vỹ dùng dao tấn công gồm Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Nhung. Ngoài ra, điều dưỡng Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng, Phan Thị Oanh cũng bị xây xát nhẹ. Trong đó, chị Trang bị thương nặng nhất với bốn vết đâm ở vùng cổ, ngực và lưng.

Hôm nay, ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để thăm hỏi, động viên các điều dưỡng, người nhà bệnh nhân là nạn nhân bị thương trong vụ Vỹ cầm dao tấn công tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Ông Hoàng Phú Hiền ghi nhận tinh thần dũng cảm của các y bác sĩ đã liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh trong thời khắc nguy hiểm. Đồng thời, chỉ đạo Bệnh viện và Sở Y tế huy động mọi nguồn lực, tập trung cao nhất để cấp cứu, điều trị, chăm sóc nạn nhân chu đáo, đồng thời bố trí hỗ trợ, động viên tinh thần các cán bộ y tế bị thương.

Nghi phạm tấn công 7 người là Bàn Văn Vỹ đã bị bắt giữ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng gây án theo quy định pháp luật; rà soát, tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân viên y tế và người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác Bộ Y tế do TS-BS Hà Anh Đức (Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) dẫn đầu đã vào Nghệ An thăm hỏi, động viên các điều dưỡng và bệnh nhân bị thương trong vụ việc nêu trên.

Thăm hỏi, động viên nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung.

TS-BS Hà Anh Đức, ông Đinh Anh Tuấn (Cục trưởng Cục Bà mẹ, Trẻ em), ông Tống Trần Hà (Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ, Trẻ em), bà Phạm Thị Thanh Thủy (Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam) chia sẻ, động viên sâu sắc, bày tỏ sự cảm thông trước nỗi đau, vết thương và biểu dương tinh thần dũng cảm của các điều dưỡng- những người không quản hiểm nguy, dũng cảm lao vào giằng co với Vỹ để cứu sống cháu bé sơ sinh (không để Vỹ ném trẻ sơ sinh xuống đất).

"Hồi chuông cảnh tỉnh về an ninh trong bệnh viện"

TS-BS Hà Anh Đức nói: “Các đồng chí đã hành động bằng bản năng của người thầy thuốc, đặt sinh mạng bệnh nhân lên trên sự an nguy của mình. Đó là tinh thần cao quý nhất của ngành y… Cháu bé mới sinh, còn đỏ hỏn trên tay mẹ, vậy mà lại rơi vào tình huống hiểm nguy đến thế. Ở nơi lẽ ra chỉ có tiếng khóc chào đời và bàn tay chăm sóc của người thầy thuốc, lại xuất hiện hành vi bạo lực- điều này không thể chấp nhận được”.

TS-BS Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao Giấy khen, tuyên dương 8 nhân viên y tế, người lao động đã dũng cảm, can ngăn Vỹ và bảo vệ an toàn cho bệnh nhi và người nhà bệnh nhân.

“Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về an ninh trong bệnh viện. Cán bộ y tế là những chiến sĩ áo trắng chỉ có một tâm nguyện duy nhất là cứu người. Vì vậy, họ phải được làm việc trong môi trường an toàn, được pháp luật và xã hội bảo vệ”- TS-BS Hà Anh Đức lên tiếng.

Như đã đưa tin, Vỹ có vợ vừa sinh đôi tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Khoảng 10 giờ ngày 23-10, Vỹ đe dọa ném hai trẻ sơ sinh qua cửa sổ bệnh viện xuống đất, rồi dùng dao tấn công nhiều người, trong đó có các nhân viên y tế dũng cảm lao vào can ngăn Vỹ. Vụ việc khiến 7 người bị thương, gồm 3 điều dưỡng, 2 người nhà bệnh nhân và 2 trẻ sơ sinh.

Ngay sau đó, Vỹ đã bị lực lượng công an khống chế, đưa về tạm giữ phục vụ công tác điều tra.