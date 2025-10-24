Vụ tấn công nhân viên y tế ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Bộ Y tế lên tiếng 24/10/2025 11:29

(PLO)- Đại diện Bộ Y tế khẳng định, dù vì bất cứ lý do gì, việc hành hung nhân viên y tế khi họ đang thực hiện nhiệm vụ là không thể chấp nhận.

Liên quan đến vụ việc một đối tượng cầm dao gây thương tích cho 7 người tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, sáng 24-10, TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết đến hiện tại sức khỏe các nạn nhân cơ bản ổn định.

Trong số các nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị đối tượng tấn công, người bị thương nặng nhất là điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang, với 2 vết thương ở động mạch cảnh và động mạch dưới đòn, đã được cấp cứu kịp thời.

“Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã cấp cứu kịp thời nên tình trạng của điều dưỡng Trang đã cơ bản ổn định. Những nạn nhân khác bị thương phần mềm, không nguy hại đến tính mạng”, ông Đức thông tin.

Các nạn nhân bị thương trong vụ việc lúc được chuyển tuyến trên.

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra vụ việc bạo hành nhân viên y tế, trước thực trạng này, ông Hà Anh Đức cho biết có rất nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan.

“Đầu tiên phải nói đến đội ngũ cán bộ y tế. Một năm cả nước có khoảng 200 triệu lượt người khám ngoại trú, những bệnh viện lớn mỗi ngày tiếp nhận gần chục nghìn lượt người khám, áp lực công việc của nhân viên y tế rất lớn", ông Đức nói.

Tuy nhiên, cũng theo ông Đức, ngành y tế vẫn là ngành cung cấp dịch vụ, do đó nhân viên y tế cần phải khéo léo, có thái độ, giải thích phù hợp với người bệnh và người nhà bệnh nhân, cần được tập huấn kỹ năng giao tiếp. Bởi bệnh nhân và người nhà thường có tâm lý rất lo lắng.

"Thực tế cho thấy, hầu hết vụ bạo hành trong bệnh viện xảy ra ở khoa Cấp cứu và khoa Hồi sức, nơi mà tính mạng người bệnh bị đe dọa", ông Đức nói thêm.

Về biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trong môi trường bệnh viện, Bộ Y tế và Bộ Công an có quy chế phối hợp và đã thực hiện 10 năm nay. Tuy nhiên, những biện pháp tức thời nhiều bệnh viện chưa thực hiện được.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh khẳng định, vì bất cứ lý do gì, việc hành hung nhân viên y tế khi họ đang thực hiện nhiệm vụ là không thể chấp nhận. Ông dẫn chứng vụ việc tại Trung tâm Y tế Thanh Ba (Phú Thọ) - nơi nhân viên y tế dù bị hành hung vẫn tận tâm cứu sống một cháu bé.

Thời gian qua, Bộ Y tế đã triển khai các giải pháp đồng bộ để ngăn chặn bạo lực y tế, bao gồm:

Giáo dục và nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế từ bác sĩ, điều dưỡng. Dù áp lực công việc lớn, nhân viên y tế cần tránh những lời nói, giải thích, hành vi chưa phù hợp.

Tăng cường an ninh bệnh viện, bố trí lực lượng an ninh để hỗ trợ ngay khi xảy ra sự cố.

Đổi mới phong cách phục vụ và quản trị như ứng dụng chuyển đổi số giúp nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh; đồng thời xây dựng môi trường bệnh viện xanh, sạch, đẹp, thân thiện giảm áp lực cho cả nhân viên y tế và bệnh nhân.

Ông Đức cho biết khi có các vụ việc xảy ra như tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc để xử lý kịp thời, tạo tính răn đe.

Ông cũng mong muốn, nguyện vọng duy nhất của cán bộ y tế là mang lại sức khỏe và giúp người bệnh mau chóng bình phục. Trong những tình huống áp lực, nếu nhân viên y tế có lời nói hoặc cử chỉ chưa phù hợp, ông mong người bệnh và người nhà thông cảm, chia sẻ để tạo môi trường làm việc an toàn, giúp nhân viên y tế có thể tận tâm cứu chữa bệnh nhân.