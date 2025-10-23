Tạm giữ đối tượng có 'biệt tài' giả giọng người khác gọi điện lừa đảo 23/10/2025 18:22

(PLO)- Một đối tượng có "biệt tài" đóng giả và giả giọng người khác gọi điện lừa đảo đã bị công an phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên tạm giữ.

Ngày 23-10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Cường (28 tuổi, trú xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn công nghệ cao. Cường có "biệt tài" đóng giả và giả giọng người khác; từ đó lợi dụng, gọi điện lừa đảo người khác chiếm đoạt tiền.

Nguyễn Văn Cường gọi điện lừa tiền, đã bị công an bắt giữ.

Trước đó, chiều 19-10, anh CVL (41 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên) đến Công an phường Hồng Châu (Công an tỉnh Hưng Yên) trình báo việc bị lừa đảo 100 triệu đồng.

Theo trình báo, sáng 28-9, anh L nhận chở khách từ xã Văn Giang đến khu vực khách sạn Sơn Nam Plaza, thuộc phường Hồng Châu. Khi anh L. đang đợi khách trước khách sạn thì nhận được cuộc gọi từ số 0879.567.174. Người gọi tự xưng là “chú Nam”- một người quen của anh L.

Do nghe giọng quen và tin tưởng, anh L. đã chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Bùi Quý Thành theo yêu cầu của “chú Nam”. Sau khi không liên lạc lại được, anh L. mới biết mình bị lừa và lập tức đến công an trình báo.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hồng Châu khẩn trương xác minh, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng. Sau đó, công an xác định nghi can là Cường. Quá trình điều tra, công an gặp nhiều khó khăn do Cường thường xuyên di chuyển qua nhiều tỉnh, thành và sử dụng công nghệ cao để che giấu tung tích.

Bằng sự quyết liệt trong điều tra, tổ công tác do Trưởng Công an phường Hồng Châu trực tiếp chỉ đạo đã phối hợp với lực lượng nghiệp vụ tại Hà Nội, Phú Thọ và Tuyên Quang để xác minh, truy xét. Biết không thể trốn thoát, Cường đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Được biết, Cường từng có 3 tiền án cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Hồng Châu đề nghị người dân từng bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự hoặc bị gọi từ số điện thoại 0879.567.174 liên hệ Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng- Điều tra viên (điện thoại 0356.291.190) để phối hợp cung cấp thông tin.

Lực lượng công an cũng khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi mạo danh người quen hoặc cơ quan chức năng, đặc biệt là những yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại để tránh bị các đối tượng lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.