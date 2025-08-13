Tuyên án 37 người sang Campuchia tìm “việc nhẹ, lương cao” nhưng lại gọi điện lừa đảo 13/08/2025 20:45

(PLO)- Tòa sơ thẩm đã tuyên án vụ 37 người sang Campuchia tìm việc rồi gọi điện giả danh cán bộ, thao túng tâm lý để lừa đảo.

Chiều 13-8, sau ba ngày xét xử và nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án vụ đối với Vũ Hoàng Minh Tuấn (33 tuổi, trú TP.HCM) cùng 36 bị cáo khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Có những bị cáo ngồi úp mặt khóc, hối hận.

Cụ thể, Tuấn bị phạt mức án cao nhất là 20 năm tù và các bị cáo khác từ 4 đến 15 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên toà, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX sơ thẩm đã tuyên mức án như trên.

Như đã đưa tin, từ năm 2021, Tuấn cùng 36 người ở TPHCM, Nghệ An, Tây Ninh, Lâm Đồng, TP Cần Thơ, Hải Phòng đã làm việc cho các công ty lừa đảo tại Campuchia do A Thơ (người Đài Loan) và công ty do Lê Minh Dũng (người Việt Nam) làm chủ.

Công ty của A Thơ và công ty của Lê Minh Dũng đều có trụ sở tại thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Các công ty này yêu cầu “nhân viên” gọi điện cho bị hại giả danh cơ quan nhà nước, thao túng tâm lý để chiếm đoạt tài sản. Công ty được tổ chức theo hệ thống từ trên xuống: chủ công ty, quản lý và kỹ thuật, phiên dịch, D3, D2, D1.

Mỗi vị trí, bộ phận có nhiệm vụ riêng nhưng làm chung, trong đó D1 gọi điện thoại, nhấn nút # # chuyển cuộc gọi lên cho D2 giả danh cán bộ, điều tra viên của cơ quan công an thao túng tâm lý bị hại, rồi chuyển cuộc gọi lên D3 hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào các tài khoản rồi chiếm đoạt. Bộ phận làm việc ở D2 và D3 không được hưởng lương cứng mà hưởng tiền hoa hồng từ D1 lên.

Tất cả nhóm D1, D2, D3 thống nhất ý chí ngay từ đầu, cùng nhau làm việc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam. Trong chuỗi hành vi để thực hiện lừa đảo thành công, không thể thiếu bất kỳ một vị trí nào.

Vào cuối ngày làm việc, Công ty đều tổ chức họp toàn thể nhân viên, phổ biến rút kinh nghiệm. Những ai lừa đảo được nhiều sẽ được thưởng “nóng” và tuyên dương.

Quang cảnh phiên tòa sơ thẩm.

Tất cả các vị trí, mọi nhân viên đều đóng góp vai trò khác nhau đối với từng hành vi lừa đảo và được hưởng tiền lương, tiền hoa hồng do công ty chi trả. Số tiền này từ lừa đảo mà có.

Từ năm 2021 đến năm 2023, nhóm làm việc tại công ty của A Thơ và công ty của Lê Minh Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại là người Việt Nam với tổng số tiền hơn 8,6 tỉ đồng.