Sắp xử phúc thẩm vụ 6 cựu cán bộ có sai phạm về đất đai ở Khánh Hoà 23/02/2026 17:58

(PLO)- Người dân cho rằng tòa án tuyên hủy giấy chứng nhận và thu hồi các thửa đất được cấp lần đầu dựa trên hành vi trái pháp luật đã gây ảnh hưởng đến quyền lợi.

TAND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định đưa ra xét xử phúc thẩm sáu cựu cán bộ trong vụ án sai phạm về quản lý đất đai tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh cũ, nay là xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dự kiến phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày 12-3.

Tòa án tuyên hủy sổ đỏ, thu hồi năm thửa đất được cấp trái quy định tại xã Vạn Thạnh cũ. Ảnh: H.H

Trước đó, TAND khu vực 4 – Khánh Hòa đã xét xử sơ thẩm và tuyên án bị cáo Nguyễn Thành Nam, cựu chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh tám năm tù; bị cáo Trần Công Danh, cựu công chức địa chính xã, sáu năm sáu tháng tù, cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Toà tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Vương, cựu phó chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, bốn năm tù; Lâm Tuấn Anh, cựu giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh, bốn năm tù; Võ Thành Sơn, cựu trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh, bốn năm tù; Nguyễn Quốc Duy, cựu tổ trưởng tổ thẩm định Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh cũ, ba năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 4 – Khánh Hòa, các cựu cán bộ trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng nhiệm vụ, quy định pháp luật về đất đai. Hậu quả là Nhà nước mất quyền quản lý, sử dụng đối với năm thửa đất có tổng giá trị tại thời điểm cấp giấy chứng nhận hơn 2,8 tỉ đồng.

Trong quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả số tiền gần 1,7 tỉ đồng. HĐXX đã ghi nhận sự tự nguyện và sung vào công quỹ số tiền trên.

Tòa sơ thẩm cũng xác định bị cáo Nguyễn Thành Nam được hưởng lợi 6,1 tỉ đồng từ việc môi giới bán hai thửa đất được cấp GCN trái quy định. Tuy nhiên, số tiền này vẫn chưa được bị cáo này nộp lại mà chỉ nộp khắc phục số tiền gần 480 triệu đồng.

Ngoài ra, tòa án cấp sơ thẩm còn nhận định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) năm thửa đất được cấp lần đầu dựa trên hành vi trái pháp luật của các bị cáo là đối tượng phạm tội, không có giá trị pháp lý và không có giá trị sử dụng.

Do đó, bản án sơ thẩm tuyên hủy các GCN này và buộc những người đang sở hữu phải trả lại cho nhà nước để UBND xã Đại Lãnh tiếp tục quản lý.

Đối với các giao dịch dân sự, chuyển nhượng tách, hợp thửa và tranh chấp phát sinh từ các GCN trên, tòa án sẽ giải quyết bằng vụ án dân sự, hành chính khác khi các đương sự có yêu cầu.

Sau phiên tòa sơ thẩm, năm bị cáo bị tuyên phạt án tù cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã có đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm.

Trong đơn kháng cáo, ông N.D, là người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án trên, cho rằng trong bản án sơ thẩm, tòa án đã tuyên hủy GCN của ông đang sử dụng và buộc giao toàn bộ thửa đất cho UBND xã Đại Lãnh quản lý là không đúng quy định pháp luật.

Trao đổi với PV, ông D. cho biết thửa đất trên do ông khai hoang và có đơn xin nuôi trồng thủy sản từ trước năm 1992.

Người dân này cho rằng việc bản án tuyên hủy GCN và giao đất cho xã Đại Lãnh quản lý đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền hợp pháp của ông.