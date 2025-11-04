6 cựu cán bộ xã ở Khánh Hòa lãnh án vì vi phạm quản lý đất đai 04/11/2025 13:55

(PLO)- Tòa án đã tuyên phạt sáu cựu cán bộ ở Khánh Hòa vi phạm trong quản lý đất đai và thu hồi các thửa đất cấp giấy chứng nhận trái quy định.

Ngày 4-11, sau thời gian nghị án, TAND khu vực 4 – Khánh Hòa đã tuyên án sáu cựu cán bộ trong vụ án sai phạm về quản lý đất đai tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh cũ, nay là xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa.

Tòa án tuyên hủy giấy chứng nhận, thu hồi năm thửa đất cấp giấy chứng nhận trái quy định tại xã Vạn Thạnh cũ. Ảnh: H.H

Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thành Nam (cựu Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh) tám năm tù; Trần Công Danh (cựu công chức địa chính xã) sáu năm sáu tháng tù cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo Lê Hoàng Vương (cựu Phó chủ tịch UBND xã) bốn năm tù; Lâm Tuấn Anh (cựu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh cũ) bốn năm tù; Võ Thành Sơn (cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh cũ) bốn năm tù; Nguyễn Quốc Duy (cựu tổ trưởng tổ thẩm định Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh cũ) ba năm tù treo cùng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, trong các ngày 28 và 30-10, TAND khu vực 4 – Khánh Hòa đã mở phiên xét xử sáu cựu cán bộ trên về các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các cựu cán bộ trên bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng nhiệm vụ, quy định pháp luật về đất đai. Hậu quả là Nhà nước mất quyền quản lý, sử dụng đối với năm thửa đất trên có tổng giá trị tại thời điểm cấp giấy chứng nhận hơn 2,8 tỉ đồng.

Quá trình xét xử, HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra nhiều lần đã gây xâm phạm đến việc quản lý đất đai, phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và gây dư luận xấu trong dư luận.

Bị cáo Nguyễn Thành Nam đã chỉ đạo bị cáo Trần Công Danh thực hiện hành vi phạm tội, tạo lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định. Bị cáo Nam là người trực tiếp môi giới bán hai thửa đất được cấp giấy trái quy định để hưởng lợi số tiền 6,1 tỉ đồng.

HĐXX cũng xét thấy các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tình nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả cùng các tình tiết giảm nhẹ khác nên đã tuyên phạt các bị cáo mức án trên.

Đối với các vật chứng, HĐXX nhận thấy hồ sơ cấp giấy xét cấp giấy chứng nhận đối với các thửa đất nói trên không đúng quy định pháp luật. Tất cả các thửa đất này đều là đất do UBND xã Vạn Thạnh cũ quản lý.

Đồng thời, các giấy chứng nhận quyền sử dụng lần đầu đối với năm thửa đất dựa trên hành vi phạm tội của các bị cáo là đối tượng phạm tội, không có giá trị sử dụng và không có giá trị pháp lý.

HĐXX cho rằng các giấy chứng nhận quyền sử dụng này cần phải được tuyên hủy. Bên cạnh đó, cần khôi phục lại quyền quản lý đất đai cho UBND xã Vạn Thạnh cũ, nay là xã Đại Lãnh.