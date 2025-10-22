Kiến nghị thu hồi 5 thửa đất được cấp giấy chứng nhận sai luật 22/10/2025 14:09

(PLO)- Luật sư kiến nghị thu hồi năm thửa đất được cấp giấy chứng nhận lần đầu trái pháp luật trong vụ án sáu cựu cán bộ sai phạm đất đai ở Khánh Hòa.

Ngày 22-10, TAND khu vực 4 - Khánh Hòa mở phiên xử sơ thẩm sáu cựu cán bộ sai phạm về quản lý đất đai tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh cũ, nay là xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa.

Các cựu cán bộ bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Thành Nam, cựu Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh; Trần Công Danh, cựu công chức địa chính xã này, bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Xã Vạn Thạnh cũ, nay là xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa - nơi xảy ra vụ án. Ảnh: H.H

Lê Hoàng Vương, cựu Phó chủ tịch UBND xã; Lâm Tuấn Anh, cựu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh cũ; Nguyễn Quốc Duy, cựu tổ trưởng tổ thẩm định Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh cũ; Võ Thành Sơn, cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh cũ, bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các cựu cán bộ trên bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng nhiệm vụ, quy định pháp luật về đất đai. Hậu quả là Nhà nước mất quyền quản lý, sử dụng đối với năm thửa đất trên có tổng giá trị tại thời điểm cấp giấy chứng nhận hơn 2,8 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Công Danh cho rằng năm thửa đất trên được xác định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trái pháp luật.

Do đó, cần xác định đây là vật chứng vụ án. Luật sư này kiến nghị thu hồi năm thửa đất trên để bảo đảm quyền quản lý đất đai của Nhà nước.

Luật sư cũng cho rằng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho những người đã nhận chuyển nhượng các thửa đất trên, cần triệu tập toàn bộ đương sự trên tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

HĐXX xét thấy việc bổ sung những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cần thiết để giải quyết vụ án. Do đó, tòa bổ sung 13 người vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với vụ án.

HĐXX cho rằng cần triệu tập thêm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia phiên tòa, cần xác minh thu thập thêm tài liệu chứng cứ nhưng không thể thực hiện được ngay tại phiên tòa. Do đó, tòa quyết định ngưng phiên tòa. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 28-10.