Hoãn phiên tòa xét xử 6 cựu cán bộ sai phạm về đất đai ở Khánh Hòa 29/09/2025 18:09

Chiều 29-9, TAND khu vực 4 - Khánh Hòa quyết định hoãn phiên tòa xử sáu cựu cán bộ sai phạm về quản lý đất đai tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh cũ, nay là xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa.

Lý do hoãn là vắng bị hại là UBND xã Đại Lãnh, vắng nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nhân chứng. Một số luật sư có đơn đề nghị hoãn phiên tòa. Phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 22-10.

TAND khu vực 4 - Khánh Hòa. Ảnh: H.H

Trong vụ án trên, VKS truy tố sáu cựu cán bộ. Trong đó, các ông Nguyễn Thành Nam, cựu Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh; Trần Công Danh, cựu công chức địa chính xã này, bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Lê Hoàng Vương, cựu Phó chủ tịch UBND xã; Lâm Tuấn Anh, cựu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh cũ; Nguyễn Quốc Duy, cựu tổ trưởng tổ thẩm định Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh cũ; Võ Thành Sơn, cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh cũ, bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các cán bộ liên quan trên bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng nhiệm vụ, quy định pháp luật về đất đai. Hậu quả là Nhà nước mất quyền quản lý, sử dụng đối với năm thửa đất trên có tổng giá trị tại thời điểm cấp giấy chứng nhận hơn 2,8 tỉ đồng.