Không kiến nghị thu hồi 5 thửa đất cấp giấy chứng nhận trái phép ở Khánh Hòa 07/09/2025 17:05

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định các cán bộ đã gây hậu quả là Nhà nước mất quyền quản lý, sử dụng đối với 5 thửa đất nhưng không kiến nghị thu hồi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã có bản kết luận điều tra vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh (nay là xã Đại Lãnh), tỉnh Khánh Hòa.

Không kiến nghị thu hồi các thửa đất cấp GCN trái quy định

Theo Cơ quan CSĐT, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã kiến nghị Cơ quan CSĐT vào cuộc điều tra xử lý theo quy định đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) 6 thửa đất do UBND xã Vạn Thạnh cũ quản lý.

Xã Vạn Thạnh cũ, nay là xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa - nơi xảy ra vụ án. Ảnh: H.H

Cũng theo Cơ quan CSĐT, giám định viên tư pháp thuộc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) có kết luận giám định tư pháp nêu rõ theo sổ mục kê đất đai năm 2007, toàn bộ 6 thửa đất trên do UBND xã Vạn Thạnh quản lý.

Kết luận giám định tư pháp cũng chỉ ra quy trình cấp GCN đối với 5/6 thửa đất là không đúng quy định. Trong đó, ông Nguyễn Dừa (ngụ xã Vạn Thạnh) có một thửa đất có hồ sơ cấp GCN chưa thực hiện đầy đủ nội dung, vì hồ sơ không có nội dung xác định sự phù hợp quy hoạch UBND cấp xã.

Ông Nguyễn Dừa còn có thửa đất số 20, tờ bản đồ số 31. Kết luận giám định cho rằng thửa đất này ông Dừa đang trực tiếp sử dụng đủ điều kiện cấp GCN và UBND huyện Vạn Ninh đã xem xét cấp GCN đảm bảo đúng quy định pháp luật. Do đó, không có căn cứ xử lý đối với các cán bộ liên quan đến hồ sơ này.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT xác định các cán bộ liên quan đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng nhiệm vụ, quy định pháp luật về đất đai. Một số cán bộ biết rõ là đất do UBND xã Vạn Thạnh quản lý nhưng vẫn xác nhận nội dung, hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền cấp GCN.

Cơ quan CSĐT xác định hành vi vi phạm của các cán bộ gây hậu quả là Nhà nước mất quyền quản lý, sử dụng đối với 5 thửa đất trên. Tổng giá trị của 5 thửa đất tại thời điểm cấp GCN là hơn 2,8 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT chỉ kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, yêu cầu UBND xã Đại Lãnh và các sở, ban ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc, tham mưu đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai trong việc cấp GCN để tránh gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Cựu chủ tịch xã hưởng lợi bất chính 6,1 tỉ đồng

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thành Nam, cựu chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, là người trực tiếp liên quan đến sai phạm của 5 thửa đất trên.

Đặc biệt, bị can này biết rõ 2 thửa đất là đất bỏ hoang nhưng đã chỉ đạo công chức địa chính tạo lập hồ sơ để cấp GCN cho em trai. Sau đó, Nam bán 2 thửa đất này với số tiền 6,8 tỉ đồng.

Cựu chủ tịch UBND Vạn Thạnh đã đưa cho em trai số tiền 700 triệu đồng theo hợp đồng chuyển nhượng tại phòng Văn phòng công chứng Kim Ngân (TP Nha Trang) và hưởng lợi bất chính số tiền 6,1 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT cho rằng số tiền trên là động cơ vụ lợi để Nam thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, không xem xét xử lý Nam về hành vi trốn thuế. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT đề nghị giao nộp số tiền trên nhưng bị can Nam chưa thực hiện. Nam chỉ tự nguyện khắc phục hậu quả số tiền 300 triệu đồng.