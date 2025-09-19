Truy tố 6 cựu cán bộ sai phạm trong quản lý đất đai ở Khánh Hòa 19/09/2025 10:03

(PLO)- 6 cựu cán bộ xã ở Khánh Hòa bị truy tố trong vụ án cấp giấy chứng nhận năm thửa đất sai quy định.

Ngày 19-9, một nguồn tin xác nhận VKSND Khu vực 4, tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành cáo trạng truy tố sáu cựu cán bộ trong vụ án sai phạm đất đai tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh cũ, nay là xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, VKS truy tố Nguyễn Thành Nam, cựu Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh; Trần Công Danh, cựu công chức địa chính xã này, cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Xã Vạn Thạnh cũ, nay là xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa - nơi xảy ra vụ án. Ảnh: H.H

Lê Hoàng Vương, cựu Phó chủ tịch UBND xã; Lâm Tuấn Anh, cựu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh cũ; Nguyễn Quốc Duy, cựu tổ trưởng tổ thẩm định Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh cũ; Võ Thành Sơn, cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh cũ, bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cáo trạng xác định: Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phát hiện, chuyển vụ sai phạm về quản lý, sử dụng đất tại UBND xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh cũ (nay là xã Đại Lãnh) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan điều tra xác định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) đối với năm thửa đất tại xã Vạn Thạnh không đúng quy định.

Các cán bộ liên quan đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng nhiệm, không thực hiện đúng nhiệm vụ, quy định pháp luật về đất đai. Hậu quả là Nhà nước mất quyền quản lý, sử dụng đối với năm thửa đất trên có tổng giá trị tại thời điểm cấp GCN hơn 2,8 tỉ đồng.

Từ năm 2016 đến 2018, Nguyễn Thành Nam với chức vụ bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, đã chỉ đạo Trần Công Danh, cán bộ địa chính, tạo lập hồ sơ đề nghị cấp GCN lần đầu bốn thửa đất không đúng quy định pháp luật.

Hành vi của ông Nam gây hậu quả là Nhà nước mất quyền quản lý, sử dụng đối với bốn thửa đất trên với tổng giá trị thiệt hại tại thời điểm cấp GCN hơn 2,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Thành Nam yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh đo đạc, trực tiếp chỉ dẫn đo đạc hai trong số bốn thửa trên. Bị can này còn tự ký, viết tên em trai vào các giấy tờ trong hai hồ sơ.

Sau khi được cấp GCN, bị can môi giới bán hai thửa đất này cho người khác, hưởng lợi bất chính hơn 6 tỉ đồng.

Trần Công Danh tạo lập hồ sơ cấp GCN mà không kiểm tra hiện trạng, không tổ chức lấy ý kiến xác minh nguồn gốc đất.

Lê Hoàng Vương, Nguyễn Quốc Duy, Lâm Tuấn Anh, Võ Thành Sơn thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất trong việc cấp GCN đối với năm thửa đất trên.