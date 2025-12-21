Thời sự sáng﻿ 21-12: Trung Quốc nói gì vụ vũ khí bị Thái Lan thu giữ ở biên giới Campuchia?

Ngày 18-12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố chính thức kêu gọi Campuchia và Thái Lan giữ thái độ bình tĩnh, kiềm chế tối đa nhằm sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Theo thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ này, phát ngôn viên Tưởng Bân khẳng định Trung Quốc luôn duy trì mối quan hệ hợp tác quốc phòng và thương mại quân sự bình thường với cả hai quốc gia Đông Nam Á. Ông Tưởng Bân nhấn mạnh rằng các hoạt động hợp tác này hoàn toàn tuân thủ luật pháp cùng thông lệ quốc tế, đồng thời không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào cũng như không liên quan đến tình hình chiến sự biên giới đang diễn ra giữa Campuchia và Thái Lan.