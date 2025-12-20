Thái Lan làm rõ Mỹ và Trung Quốc không gây áp lực đàm phán với Campuchia 20/12/2025 12:52

(PLO)- Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow làm rõ rằng Thái Lan chưa đồng ý ngừng bắn và chỉ bày tỏ sẵn sàng giảm leo thang, đồng thời nhắc lại 3 điều kiện để khởi động đàm phán với Campuchia.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow hôm 19-12 tuyên bố làm rõ rằng Bangkok không bị Mỹ hay Trung Quốc gây áp lực chấm dứt cuộc xung đột biên giới đang diễn ra với Campuchia, trong khi trên thực địa hai bên vẫn tiếp tục giao tranh căng thẳng.

Thái Lan: Không có chuyện Mỹ, Trung Quốc gây áp lực buộc Bangkok phải đàm phán

Trả lời báo giới khi đang có chuyến thăm Tokyo (Nhật), ông Sihasak khẳng định rằng Thái Lan hiện không bị đặt trong tình thế “bị gây áp lực”, bất kể là từ Mỹ hay Trung Quốc, phải ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt xung đột biên giới với Campuchia, theo tờ The Nation.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow hôm 19-12, khi đang có chuyến thăm tới Nhật. Ảnh: FACEBOOK/MFA Thailand

Ông Sihasak cho biết cuộc điện đàm cùng ngày với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã diễn ra suôn sẻ. Người đồng cấp Mỹ “nói rất ít” vì “chỉ muốn nghe ý kiến từ Thái Lan”.

Ông Sihasak nhấn mạnh rằng phía Mỹ “không hề gây áp lực cho chúng tôi [tức Thái Lan]”, mà ông Rubio đơn thuần chỉ bày tỏ sự quan ngại trước những diễn biến gần đây trên biên giới Thái Lan-Campuchia.

Liên quan các tuyên bố của Trung Quốc sau cuộc điện đàm hôm 18-12 giữa ông với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, ông Sihasak làm rõ rằng Thái Lan chưa đồng ý ngừng bắn mà chỉ bày tỏ “sẵn sàng giảm leo thang”.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Vương đã điện đàm với ông Siharak và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. Bắc Kinh nói rằng cả ông Prak và ông Sihasak đều bày tỏ mong muốn giảm leo thang xung đột.

Ông Sihasak cũng nhấn mạnh rằng để giảm leo thang, Campuchia phải đáp ứng một số điều kiện nếu muốn chấm dứt giao tranh như Bangkok đã nêu ra hồi đầu tuần này.

Hôm 16-12, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan - Chuẩn Đô đốc Surasant Kongsiri nêu ra 3 điều kiện để đàm phán ngừng bắn với Campuchia, bao gồm:

Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước; Thoả thuận ngừng bắn phải thực chất và lâu dài, không phải một thoả thuận tạm dừng rồi sau đó tái diễn bạo lực; và Campuchia phải hợp tác chân thành trong việc ra phá bom mìn.

Ông Sihasak hôm 19-12 còn ra điều kiện Campuchia phải liên hệ trực tiếp bằng văn bản hoặc điện đàm với Thái Lan để thông báo về ý định đàm phán mà không thông qua bất kỳ bên thứ ba nào và phải thể hiện sự “chân thành và nghiêm túc” bằng cách ngừng bắn ít nhất một ngày trước khi bắt đầu đàm phán.

Ngoại trưởng Thái Lan cho biết không chỉ các nhà ngoại giao mà cả quân đội hai bên cũng sẽ tham gia các cuộc đàm phán trong tương lai.

Campuchia chưa phản hồi các yêu cầu này từ phía Thái Lan.

Liên quan Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sắp diễn ra tại Malaysia trong ngày 22-12, ông Sihasak bày tỏ hy vọng sẽ có tiến triển tích cực trong vấn đề xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia sau cuộc gặp này.

Giao tranh tiếp diễn dọc biên giới, hai bên công bố thương vong dân thường

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata hôm 20-12 nói rằng Thái Lan tiếp tục tấn công bằng pháo hạng nặng, tàu chiến hải quân, máy bay chiến đấu F-16 và xe bọc thép ở nhiều khu vực tại 5 trên 7 tỉnh của Campuchia dọc tuyến biên giới với Thái Lan.

Campuchia kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ việc Thái Lan vi phạm thoả thuận ngừng bắn đã đạt được hồi tháng 10. Campuchia kêu gọi Bangkok ngay lập tức chấm dứt mọi hành động thù địch, rút ​​quân khỏi lãnh thổ chủ quyền của Campuchia và kiềm chế các hành động gây hấn đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Campuchia nhắc lại lập trường rằng Phnom Penh chỉ phản kích tự vệ và chỉ nhằm vào “các mục tiêu quân sự của Thái Lan, chứ không phải mục tiêu dân sự hay bất kỳ địa điểm dân sự nào”. Campuchia cáo buộc “chỉ có phía Thái Lan tấn công các khu vực dân cư của Campuchia”.

Phía Campuchia cho biết rằng tới 6 giờ tối 19-12, Campuchia đã ghi nhận 18 người trong đó có 1 trẻ em thiệt mạng và 79 người bị thương do đạn pháo từ phía Thái Lan, theo tờ Khmer Times.

Trong khi đó, ngày 20-12, người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan - Thiếu tướng Winthai Suvaree cáo buộc Campuchia sử dụng vũ lực tấn công vào các khu dân cư Thái Lan gần biên giới, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc bảo vệ dân thường theo luật nhân đạo quốc tế và các chuẩn mực quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều dân thường vô tội, theo tờ Thai Rath.

UAV được cho là thuộc dòng DP-20 của Thái Lan bị cháy gần TP Poipet (Campuchia) hôm 17-12. Ảnh: Thairath

Ông Suvaree cho biết xung đột biên giới với Campuchia đã ảnh hưởng sâu rộng tới người dân Thái Lan, tác động tới khoảng 400.000 người. Bangkok cho biết rằng một người dân Thái Lan đã chết do trúng đạn pháo từ hệ thống BM-21 của Campuchia, trong khi 22 người khác thiệt mạng do các ảnh hưởng gián tiếp từ các vụ giao tranh.

Ông Suvaree cho biết thêm rằng giao tranh biên giới đã ảnh hưởng tới hoạt động của 20 bệnh viện và 201 cơ sở y tế công cộng khác, trong đó một bệnh viện trúng đạn pháo BM-21.

Ngày 19-12, Bộ Quốc phòng Thái Lan xác nhận một máy bay không người lái (UAV) DP-20 của nước này tối 17-12 đã “mất kiểm soát” và rơi xuống khu vực phía đông thành phố biên giới Poipet của Campuchia. Bangkok đang điều tra nguyên nhân UAV bị mất kiểm soát. Trước đó, Campuchia hôm 18-12 tuyên bố UAV này đã bị bắn hạ.