Ngoại trưởng Mỹ lần thứ hai điện đàm Bangkok kể từ đầu đợt giao tranh Thái Lan-Campuchia 19/12/2025 18:05

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc điện đàm thứ hai với Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow về tình hình Thái Lan - Campuchia kể từ đầu đợt giao tranh, trong bối cảnh xung đột giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á vẫn tiếp diễn.

Ngày 19-12, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow về tình hình Thái Lan - Campuchia, theo tờ Khaosod.

Cuộc trao đổi này là sự tiếp nối cuộc điện đàm trước đó giữa hai bên vào ngày 11-12.

Hai bên đã thảo luận về những diễn biến mới nhất tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow. Ảnh: KHAOSOD

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết ông Sihasak đã tái khẳng định lập trường của Bangkok và “chia sẻ thông tin về hướng đi sắp tới”, bao gồm việc Thái Lan tham dự cuộc họp của bộ trưởng ngoại giao ASEAN vào ngày 22-12.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Rubio tái khẳng định quan ngại của Washington và kêu gọi Thái Lan hạ nhiệt căng thẳng, quay trở lại thỏa thuận ngừng bắn.

Cuộc điện đàm giữa ông Sihasak và ông Sihasak diễn ra chỉ một ngày sau cuộc gọi giữa Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn và Bộ trưởng Sihasak.

Trong các cuộc điện đàm, ông Vương cho biết Trung Quốc - với tư cách là bạn bè và láng giềng thân thiết của cả Campuchia và Thái Lan - không muốn thấy hai bên dùng đến đối đầu vũ trang và vô cùng đau buồn trước thương vong dân thường do xung đột gây ra, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ông Vương nhấn mạnh Trung Quốc luôn kiên định với lập trường khuyến khích đàm phán hòa bình và hành động công bằng, khách quan trong vấn đề biên giới Campuchia-Thái Lan, đồng thời ủng hộ nỗ lực hòa giải của ASEAN.

Về cuộc họp bộ trưởng ngoại giao ASEAN sắp tới, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN, cho biết trong tuần này rằng ông thận trọng lạc quan về cuộc họp do Thái Lan và Campuchia đều mong muốn đạt được một giải pháp hoàn hảo.

Trong khi đó, giao tranh tại biên giới Thái Lan - Campuchia vẫn tiếp diễn trong ngày 19-12. Bộ Quốc phòng Thái Lan nói rằng Campuchia bắn vũ khí hạng nặng vào một số khu vực buộc Bangkok phải đáp trả.

Về phía Phnom Penh, Bộ Quốc phòng Campuchia thông tin rằng tiêm kích F-16 của Thái Lan tiếp tục ném bom nhiều khu vực của Campuchia trong chiều 19-12.