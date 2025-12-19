Bangkok điều tra vụ UAV nghi của Campuchia bay gần giàn khoan dầu ngoài khơi Thái Lan 19/12/2025 15:11

(PLO)- Bộ Quốc phòng Thái Lan đang điều tra để xác định liệu các UAV - mà nước này cho là của Campuchia - bay gần các giàn khoan dầu trên Vịnh Thái Lan có gây nguy cơ phá hoại, khủng bố hay không.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan - Tướng Natthaphon Narkphanit hôm 19-12 cho biết cơ quan này đang điều tra vụ việc máy bay không người lái (UAV) mà nước này cho là của Campuchia được phát hiện gần các giàn khoan dầu ngoài khơi của Thái Lan, tờ The Nation đưa tin.

Bangkok điều tra UAV gần giàn khoan ngoài khơi vịnh Thái Lan

Tướng Narkphanit cho biết Bộ Quốc phòng Thái Lan đang nỗ lực làm rõ liệu các UAV trên có gây ra mối đe doạ phá hoại hay nguy cơ khủng bố đối với các giàn khoan dầu của nước này hay không.

Các giàn khoan của Thái Lan tại mỏ Erawan trên Vịnh Thái Lan. Ảnh: PTT

Tướng Narkphanit lưu ý rằng khu vực có các giàn khoan dầu trên vịnh Thái Lan rất khó giám sát do vùng biển này được hưởng các quyền tự do hàng hải, không giống các vụ xâm phạm trên đất liền rất dễ bị phát hiện.

Tướng Narkphanit cho biết Bộ Quốc phòng Thái Lan đang xác minh liệu các UAV gần các giàn khoan là của Campuchia hay thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân Thái Lan và liệu chúng có ý đồ xấu nào không. Ông lưu ý rằng có hơn 10.000 tàu cá đang hoạt động trên vùng biển Thái Lan và một số có thể sử dụng UAV.

Dù vậy, Tướng Narkphanit vẫn hướng cáo buộc về phía Campuchia. Ông lưu ý rằng ngay cả trong trường hợp như vậy thì việc UAV chỉ tới gần các giàn khoan vẫn “nằm trong giới hạn cho phép”, song cho biết giới chức Bangkok sẽ không chủ quan và hành xử thận trọng trước các rủi ro tiềm tàng.

Trước đó, đội ngũ an ninh tại giàn khoan dầu của Thái Lan tại mỏ Erawan trên Vịnh Thái Lan hôm 9-12 tuyên bố phát hiện các UAV Campuchia bay gần giàn khoan này. Hải quân Thái Lan cũng cáo buộc các UAV là của Campuchia, cho biết rằng UAV cũng được nhìn thấy trong bán kính 10 km quanh các giàn khoan Pailin, Satun và Funan trên Vịnh Thái Lan.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - Trung tướng Maly Socheata hôm 15-12 đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc liên quan tới các UAV được cho là của Campuchia gần các giàn khoan dầu trên vịnh Thái Lan.

Trợ lý Phát ngôn viên Hải quân Thái Lan - Trung uý Priyada Buasomboon hôm 18-12 tuyên bố lực lượng này sẽ không khoanh tay đứng nhìn các vụ UAV Campuchia xâm nhập khu vực gần các giàn khoan dầu ngoài khơi, theo đài Thai PBS.

Campuchia chưa lên tiếng sau các tuyên bố ngày 18-12 và 19-12 từ phía Thái Lan.

Theo Tướng Narkphanit, Hải quân Thái Lan đã thảo luận với lực lượng an ninh của các công ty vận hành giàn khoan để thống nhất các biện pháp chống UAV và kế hoạch dự phòng trong tình huống giàn khoan bị tấn công.

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Thái Lan (PTT) – một trong những đơn vị vận hành chính các giàn khoan của nước này trên Vịnh Thái Lan – đang làm thủ tục đề nghị giới chức nước này phê duyệt cấp cho hãng các hệ thống chống UAV.

Liên tục các cáo buộc qua lại, thành phố biên giới của Campuchia bị không kích

Trên đất liền, giao tranh tiếp tục xảy ra dọc tuyến biên giới Thái Lan-Campuchia.

Người phát ngôn Hải quân Thái Lan - Chuẩn Đô đốc Parach Rattanachaipan hôm 19-12 tuyên bố lực lượng nước này đã thu giữ được lượng lớn vũ khí hạng nặng và tài liệu viết tay hướng dẫn sử dụng mìn mà Bangkok cáo buộc là do quân Campuchia bỏ lại tại căn cứ Ban Sam Lang (tỉnh Trat, Thái Lan).

Mìn sát thương bộ binh mà Thái Lan cáo buộc do lực lượng Campuchia đặt ở khu vực biên giới. Ảnh: THAI PBS

Ông Rattanachaipan nói rằng nội dung cuốn sổ tay cung cấp bằng chứng rõ ràng cho thấy lực lượng Campuchia tiếp tục sử dụng mìn một cách có hệ thống, trái với luật nhân đạo quốc tế và Công ước Ottawa năm 1997 về cấm mìn sát thương bộ binh.

Campuchia chưa bình luận về cáo buộc này, song Phnom Penh trước đó luôn bác bỏ cáo buộc sử dụng mìn sát thương bộ binh trong giao tranh với Thái Lan.

Ở phía ngược lại, Campuchia cáo buộc Thái Lan dùng UAV và pháo binh liên tục bắn phá nhiều địa phương ở vùng biên. Phnom Penh còn cáo buộc Bangkok đã điều tiêm kích F-16 không kích thành phố biên giới Poipet (tỉnh Banteay Meanchey) trước khi bay sâu khoảng 60 km vào lãnh thổ Campuchia, tấn công TP Serei Saophoan (tỉnh lỵ tỉnh Banteay Meanchey).

Tờ Bangkok Post cho biết Không quân Thái Lan xác nhận đã điều F-16 không kích Poipet, nhưng lưu ý rằng lệnh tấn công được đưa ra sau khi lực lượng này phát hiện sự di chuyển của các vũ khí hạng nặng của Campuchia ở địa phương này. Phía Thái Lan không nhắc tới cáo buộc không kích Serei Saophoan.

Tối 18-12, trên mạng xã hội lan truyền video được cho là một UAV trinh sát cỡ lớn của Thái Lan bị rơi tại TP Poipet và bốc cháy, theo tờ Khmer Times. Chưa có thông tin được xác nhận về vụ việc.