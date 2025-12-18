Trung Quốc lên tiếng vụ vũ khí bị Bangkok thu giữ, cử đặc phái viên đến Campuchia và Thái Lan hoà giải 18/12/2025 10:45

(PLO)- Trung Quốc cử đặc phái viên đến Campuchia và Thái Lan để hạ nhiệt giao tranh biên giới, đồng thời thông tin vụ vũ khí Trung Quốc được phát hiện ở Campuchia.

Ngày 17-12, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan lên tiếng về thông tin rằng trong các cuộc đụng độ trên biên giới Thái Lan-Campuchia, quân đội Thái Lan đã thu giữ nhiều thiết bị quân sự, bao gồm cả tên lửa chống tăng do Trung Quốc sản xuất, từ binh lính Campuchia, theo tờ Nation.

“Trung Quốc đã duy trì hợp tác quốc phòng thường xuyên với cả Thái Lan và Campuchia trong quá khứ, không nhằm vào bất kỳ nước thứ ba nào và không liên quan các cuộc đụng độ trên biên giới Thái Lan-Campuchia” - người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan bình luận.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan cũng xác nhận thông tin đặc phái viên của Trung Quốc - ông Đặng Tích Quân sẽ đến Campuchia và Thái Lan để hòa giải hạ nhiệt giao tranh biên giới hai nước.

Cùng ngày 17-12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đặc phái viên của Trung Quốc - ông Đặng Tích Quân sẽ đến Campuchia và Thái Lan để tiến hành ngoại giao con thoi, nhằm giảm căng thẳng giao tranh biên giới đang diễn ra giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á, theo tờ Cambodianess.

Ông Đặng Tích Quân - Đặc phái viên Trung Quốc phụ trách các vấn đề châu Á. Ảnh: KHAOSOD

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Đặng, Đặc phái viên Trung Quốc phụ trách các vấn đề châu Á, sẽ tới Campuchia và Thái Lan vào ngày 18-12 trong khuôn khổ nỗ lực của Bắc Kinh nhằm hỗ trợ hai bên sớm khôi phục hòa bình.

“Ngày mai, Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phụ trách các vấn đề châu Á sẽ tiếp tục chuyến ngoại giao con thoi tới Campuchia và Thái Lan, với mục tiêu kết nối hai bên và sớm tái lập hòa bình” - người phát ngôn nhấn mạnh.

“Theo cách của mình, Trung Quốc đã và đang tích cực thúc đẩy việc giảm leo thang” người phát ngôn nói thêm.

Theo kế hoạch, đặc phái viên Trung Quốc sẽ tập trung thúc đẩy đối thoại giữa hai bên và khuyến khích các cuộc đàm phán hòa bình, hướng tới khôi phục ổn định và sớm lập lại hòa bình.

Chuyến đi sắp tới diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bắc Kinh kêu gọi khẩn cấp giảm căng thẳng, thúc giục cả hai quốc gia kiềm chế và có những bước đi cụ thể nhằm chấm dứt bạo lực.

Trước đó, ông Đặng từng đến Thái Lan và Campuchia vào tháng 9 trong khuôn khổ các hoạt động ngoại giao của Trung Quốc trong khu vực. Tại thời điểm đó, ông Đặng nhấn mạnh rằng chung sống hòa bình và hợp tác vì phát triển phù hợp với lợi ích chung của Campuchia, Thái Lan và nhân dân hai nước.

Chuyến đi của đặc phái viên Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia bước sang ngày thứ 12.

Sáng 18-12, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết tính tuyến đầu dọc biên giới Campuchia - Thái Lan nhìn chung yên tĩnh trong sáng 18-12.

Tuy nhiên, theo bộ này, trong đêm 17-12, tại một số chiến trường, Thái Lan vẫn tiếp tục pháo kích và cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát các vị trí tiền tuyến.

“Lực lượng Campuchia vẫn duy trì tình trạng cảnh giác cao và nhiều lần bắn trả nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trước hành động của binh sĩ Thái Lan” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Campuchia.

Về phía Bangkok, quân đội Thái Lan ngày 18-12 công bố hình ảnh phá hủy hơn 6 tòa nhà lừa đảo tại biên giới Thái Lan - Campuchia. Bangkok nói rằng trong số này có 2 địa điểm quan trọng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.