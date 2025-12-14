Giao tranh leo thang; Thái Lan nêu thương vong phía Campuchia, PhnomPenh bác bỏ 14/12/2025 11:09

(PLO)- Giao tranh biên giới Campuchia-Thái Lan tiếp tục leo thang, trong khi Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định chưa có thỏa thuận ngừng bắn.

Tính đến sáng 14-12, tình hình giao tranh dọc tuyến biên giới Campuchia-Thái Lan vẫn diễn biến hết sức căng thẳng.

Giao tranh vẫn tiếp diễn sáng nay

Tóm tắt các hoạt động tác chiến chống đối phương trong giai đoạn từ ngày 8 đến 13-12, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan cho biết đã phá hủy 10 xe tăng, 64 thiết bị bay không người lái, 1 bệ phóng BM-21, 4 tháp chống máy bay không người lái (UAV), 4 khẩu pháo phòng không,... đồng thời đã hạ 181 binh sĩ Campuchia.

Tối 13-12, tại tỉnh Trat, cảnh sát phát cảnh báo khẩn sau khi phát hiện UAV của Campuchia bay thấp vào khu vực đô thị, kèm theo nhiều tiếng nổ. Người dân được yêu cầu nhanh chóng tìm nơi trú ẩn, trở về nhà và tắt đèn bên ngoài, theo tờ Nation Thailand.

Cây cầu ở huyện Veal Veng, tỉnh Pursat (Campuchia) bị phá huỷ vào chiều 13-12. Ảnh: KHMER TIMES

Đến sáng 14-12, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Biên giới Chanthaburi–Trat (CTBDC) đã ban bố lệnh giới nghiêm khẩn cấp, áp dụng ngay lập tức tại 5 huyện của tỉnh Trat.

Theo lệnh này, người dân bị cấm ra khỏi nhà trong khung giờ từ 19 giờ đến 5 giờ sáng tại các huyện Khlong Yai, Bo Rai, Laem Ngop, Khao Saming và Mueang Trat.

Về thương vong, theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasan Kongsiri, các cuộc giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan những ngày qua đã khiến 25 người chết và hơn 270 người bị thương.

Về lực lượng cảnh sát ở tuyến đầu và khu vực hậu phương, người phát ngôn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan - Trung tướng Yingyos Thepjamnong cho biết lực lượng này đã triển khai Cảnh sát Tuần tra Biên giới cùng các đơn vị tác chiến đặc biệt để sát cánh chiến đấu với quân đội ở tiền tuyến.

Tính đến chiều 13-12, có 24 cảnh sát đã bị thương khi làm nhiệm vụ ở tuyến đầu.

Sáng 14-12, Bộ Quốc phòng Campuchia lên tiếng bác bỏ các thông tin do Bộ Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan đưa ra về thương vong của quân đội Campuchia.

Phía Campuchia khẳng định những thông tin này là “hoàn toàn bịa đặt và xuyên tạc”, theo tờ Khmer Times.

Tính đến 8 giờ 50 phút sáng 14-12, phía Phnom Penh nói rằng quân đội Thái Lan tiếp tục pháo kích dữ dội vào lãnh thổ Campuchia, thậm chí binh sĩ Thái Lan còn triển khai bộ binh tiến sâu ở một số khu vực.

Theo thông tin từ hiện trường, tại mặt trận Thma Da thuộc tỉnh Pursat, quân đội Thái Lan sử dụng tiêm kích F-16 yểm trợ hỏa lực, đồng thời đưa bộ binh vào nhằm chiếm giữ các vị trí của Campuchia. Lực lượng Campuchia cho biết đã chống trả quyết liệt, khiến giao tranh diễn ra căng thẳng.

Bộ Quốc phòng Campuchia cho hay giao tranh vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực dọc biên giới như Thma Daun, Prasat Takrabei (tỉnh Oddar Meanchey), đền Preah Vihear, Intri, Ta Sim (tỉnh Preah Vihear),...

Thủ tướng Thái khẳng định chưa có thỏa thuận ngừng bắn

Phát biểu tại Căn cứ Không quân Hoàng gia Thái Lan Wing 6 ngày 13-12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết hiện chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào về một thỏa thuận ngừng bắn, tờ Nation Thailand đưa tin.

Về việc có trao đổi trước với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hay không, Thủ tướng Anutin nói hai bên vẫn giữ liên lạc trong suốt thời gian căng thẳng, nhưng chưa bao giờ ông Anwar đề cập đến yêu cầu phải có một thỏa thuận ngừng bắn hay hành động liên quan.

Về tình hình quân sự, ông Anutin cho biết đã làm việc với Trung tướng Chaiyapruek Duangprapat, Tham mưu trưởng Lục quân Hoàng gia Thái Lan, và khẳng định các chiến dịch đang được triển khai đúng theo kế hoạch đã đề ra.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: NATION THAILAND

Theo ông Anutin, không ai có thể áp đặt việc hai bên “ngừng bắn lúc 22 giờ rồi cùng rút lui”, bởi điều đó là không thực tế.

Nếu muốn có một lệnh ngừng bắn thực sự, Campuchia phải trực tiếp đề xuất với Thái Lan. Bất kỳ bên nào muốn chấm dứt xung đột đều phải chủ động đưa ra đề nghị với bên còn lại.

Ông cũng cho rằng những tuyên bố về ngừng bắn trước đây không phản ánh đúng thực tế trên chiến trường, đồng thời cáo buộc các mục tiêu gần đây không còn là binh sĩ mà là dân thường và khu dân cư của Thái Lan.

Theo ông, ngừng bắn phải được thể hiện bằng hành động thực tế, bao gồm việc hạ mức sẵn sàng chiến đấu và rút lực lượng, chứ không chỉ là dừng nổ súng trong khi vẫn chĩa vũ khí.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Malaysia cho biết đã điện đàm các bên liên quan và bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình.

Ông Anwar cho biết đã kêu gọi hai bên thể hiện mức độ kiềm chế cao nhất, lập tức chấm dứt giao tranh và không tiến hành thêm bất kỳ hành động quân sự nào, bao gồm việc sử dụng vũ lực hay điều động các đơn vị vũ trang tiến lên phía trước, có hiệu lực từ 22 giờ ngày 13-12 (theo giờ Đông Dương).

Ông Anwar cho biết Đội Quan sát ASEAN (AOT), do Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Malaysia dẫn đầu, sẽ được triển khai đến theo dõi tình hình thực địa ở biên giới Thái Lan - Campuchia.

Bình luận về vấn đề này, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết Campuchia hoan nghênh và ủng hộ sáng kiến của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim về việc thực hiện lệnh ngừng bắn từ tối 13-12 dưới sự giám sát của AOT với sự tham gia của Mỹ.