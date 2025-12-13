Thái Lan xác nhận triển khai F-16 thả bom cây cầu ở tỉnh Pursat của Campuchia 13/12/2025 11:22

(PLO)- Giao tranh vẫn tiếp diễn tại biên giới Thái Lan - Campuchia trong sáng nay, với sự xuất hiện của các tiêm kích F-16 Thái Lan.

Sáng 13-12, giao tranh vẫn tiếp diễn tại biên giới Thái Lan - Campuchia sau thông tin từ Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng lãnh đạo hai nước đã đồng ý với ông về việc ngừng bắn.

Tại cuộc họp báo sáng 13-12, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata nói rằng lúc 5 giờ 56 phút sáng 13-12 (giờ địa phương) quân đội Thái Lan sử dụng tiêm kích F-16 thả 7 quả bom xuống địa bàn xã Thmor Dar, huyện Veal Veng, tỉnh Pursat (Campuchia).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata. Ảnh: THMEY THMEY

Theo bà Maly, quân đội Thái Lan “đã mở các đợt tiến công dữ dội” nhằm vào Campuchia tại khu vực xã Thmor Dar, huyện Veal Veng, tỉnh Pursat, từ đêm 12-12 đến sáng 13-12.

Người phát ngôn nói rằng ngoài khu vực xã Thmor Dar thuộc huyện Veal Veng, quân đội Thái Lan còn tiếp tục tấn công Campuchia tại các làng Prey Chan và Chey Chheas thuộc xã O Beichoan, tỉnh Banteay Meanchey.

“Bên cạnh đó, quân đội Thái Lan còn mở rộng phạm vi tấn công khi bắn phá từ tàu chiến, sử dụng 20 quả đạn pháo hạng nặng nhằm vào địa bàn tỉnh Koh Kong” - bà Maly nói thêm.

Bà Maly yêu cầu quân đội Thái Lan “lập tức chấm dứt các hành động tấn công bừa bãi vào lãnh thổ Campuchia, chấm dứt việc sử dụng tiêm kích xâm nhập không phận Campuchia”.

Về phía Thái Lan, liên quan thông tin F-16 được triển khai ở tỉnh Pursat (Campuchia), quân đội Thái Lan xác nhận đã sử dụng F-16 ném bom một cây cầu then chốt ở tỉnh này sau khi phát hiện Campuchia tăng cường binh lực và vũ khí, theo tờ Nation.

Không quân Hoàng gia Thái Lan cho biết đã điều 2 tiêm kích F-16 tới khu vực biên giới tỉnh Trat (Thái Lan, giáp tỉnh Pursat của Campuchia) vào lúc 6 giờ sáng 13-12.

Thái Lan nói rằng chiến dịch được tiến hành sau khi tình báo hải quân cho thấy Campuchia đang tăng cường binh lực và vũ khí hạng nặng áp sát khu vực biên giới giáp tỉnh Trat.

Các tiêm kích F-16 bay vòng qua khu vực mục tiêu 2 lượt trước khi tiến hành 3 đợt không kích: đợt thứ nhất lúc 6 giờ, đợt thứ hai lúc 6 giờ 7 phút và đợt thứ ba lúc 6 giờ 12 phút. Báo cáo ban đầu cho biết cây cầu đã bị phá hỏng thành công.

Quân đội Thái Lan đăng tải hình ảnh cây cầu bị F-16 của Thái Lan phá huỷ ngày 13-12. Ảnh: NATION

Sau các đợt không kích, chưa ghi nhận phản ứng đáp trả tức thì từ phía lực lượng Campuchia, theo tờ Khaosod của Thái Lan.

Về thông tin Hải quân Thái Lan tiến hành pháo kích từ tàu hải quân, bắn 20 quả đạn pháo vào khu vực tỉnh Koh Kong (Campuchia, giáp tỉnh Trat của Thái Lan), Bangkok cho biết đã bắn hơn 10 quả đạn pháo vào các mục tiêu tại tỉnh Koh Kong nhưng không xác nhận các quả đạn được bắn từ đâu.

Phía Thái Lan thông tin rằng các đợt pháo kích này xảy ra lúc 2 giờ sáng sau khi tình báo Thái Lan phát hiện "những động thái đáng ngờ tại một căn cứ pháo binh của Campuchia, có khả năng đe dọa các vị trí của Thái Lan".