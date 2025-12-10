Thái Lan áp lệnh giới nghiêm tại biên giới với Campuchia; Thủ tướng Malaysia điện đàm 2 bên 10/12/2025 18:42

(PLO)- Thái Lan áp lệnh giới nghiêm tại 4 huyện thuộc tỉnh Sa Kaeo, lên tiếng chuyện Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn điện đàm trao đổi về căng thẳng biên giới Campuchia-Thái Lan.

Tính đến chiều 10-12, tình hình căng thẳng biên giới Campuchia-Thái Lan tiếp tục leo thang.

Thái Lan tuyên bố giới nghiêm dọc biên giới

Lực lượng Đặc nhiệm Burapha của Thái Lan chiều 10-12 đã ra tuyên bố áp lệnh giới nghiêm 4 huyện biên giới ở tỉnh Sa Kaeo khi xảy ra giao tranh với phía Campuchia, tờ Nation Thailand đưa tin.

“Chúng tôi đề nghị người dân hợp tác, ở trong nhà tại 4 huyện biên giới của tỉnh Sa Kaeo gồm Ta Phraya, Khok Sung, Aranyaprathet và Khlong Hat. Lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 19 giờ tối đến 5 giờ sáng hằng ngày, bắt đầu từ hôm nay 10-12” - theo Lực lượng Đặc nhiệm Burapha.

Tuyên bố cho biết lệnh giới nghiêm là cần thiết để bảo đảm sự ổn định, an ninh, an toàn và hòa bình cho người dân trong các huyện, đồng thời giúp lực lượng an ninh ngăn chặn những mối đe dọa từ bên ngoài.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: NATION THAILAND

Lệnh giới nghiêm được ban bố theo Điều 11 Luật Thiết quân luật Thái Lan.

Trung tâm Tác chiến Lục quân Quân khu 1 Thái Lan cho biết đến 12 giờ trưa 10-12, lực lượng Burapha đã mở 5 hướng giao tranh chính tại tỉnh Sa Kaeo, theo báo Khaosod.

Các hướng này gồm: Ban Khlong Phaeng (huyện Ta Phraya); Ban Nong Ya Kaeo (huyện Khok Sung); Ban Nong Chan (huyện Khok Sung); Ban Khlong Luek (huyện Aranyaprathet); Huyện Khlong Hat.

Vào 12 giờ 49 phút, phía Bangkok nói khoảng 20 quả pháo BM-21 do Campuchia bắn rơi xuống gần chốt Jor Tor Sor 34 ở Ban Nong Ya Kaeo, không có người bị thương.

Quân đội Thái Lan cho biết đến chiều 10-12, binh sĩ Campuchia đã đưa hệ thống pháo phản lực Type 90B 122 mm (MLRS) vào khu dân cư thuộc tỉnh Oddar Meanchey để chuẩn bị tấn công quân Thái Lan.

Phía Campuchia chưa lên tiếng về thông tin trên.

Chiều 10-12, Bộ Quốc phòng Campuchia cũng phát đi bản tin cập nhật diễn biến mới nhất tại biên giới Campuchia - Thái Lan, theo tờ Khmer Times.

Theo Bộ này, lúc 15 giờ 45 phút ngày 10-12, 2 quả đạn pháo cỡ nòng 155 mm của Thái Lan đã trúng Trường Tiểu học Khvav Lekh (tỉnh Banteay Meanchey).

Bộ Giáo dục Campuchia cho hay tính đến khoảng 5 giờ 30 chiều 10-12, các tỉnh giáp biên giới có tổng cộng 883 trường học phải đóng cửa, ảnh hưởng đến 7.278 giáo viên và 208.959 học sinh.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Campuchia còn nói rằng phía Thái Lan tiếp tục pháo kích và nã hỏa lực hạng nặng vào các khu vực Ta Moan, Takrabei và Thmar Daun. Khu vực Thmada của tỉnh Pursat tiếp tục bị Thái Lan điều máy bay không người lái thả bom và pháo kích bằng vũ khí hạng nặng.

Trung tướng Maly Socheata - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia. Ảnh: AKP

Khmer Times đưa tin chiều 10-12 rằng Bộ Văn hóa Campuchia lên án việc quân đội Thái Lan pháo kích vào đền Preah Vihear.

Thủ tướng Malaysia điện đàm lãnh đạo Campuchia, Thái Lan

Ngày 10-12, Thủ tướng Malaysia - ông Anwar Ibrahim đã điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul để trao đổi về tranh chấp biên giới đang leo thang giữa hai nước.

Ông Anwar cho biết cuộc gọi diễn ra vào ngày 9-12, theo tờ The Edge Malaysia.

“Tôi trân trọng sự cởi mở và thiện chí của lãnh đạo hai bên trong việc tiếp tục đàm phán nhằm giảm căng thẳng và tránh những hiểu lầm có thể khiến tình hình xấu đi” - ông Anwar nói.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim điện đàm lãnh đạo Campuchia, Thái Lan. Ảnh: NATION THAILAND

Dù chưa đạt được giải pháp cuối cùng, các nỗ lực ngoại giao đang được duy trì có thể giúp ngăn ngừa những sự cố nghiêm trọng trong giai đoạn nhạy cảm này.

Ông Anwar khẳng định Malaysia sẽ tiếp tục ủng hộ đối thoại, các giải pháp dựa trên luật pháp quốc tế và hợp tác khu vực nhằm giữ vững ổn định và an ninh.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự định liên lạc với lãnh đạo Thái Lan và Campuchia trong bối cảnh giao tranh biên giới giữa hai nước Đông Nam Á bùng phát trở lại.

Về vấn đề này, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết ông Trump vẫn chưa liên hệ với Bangkok để bàn về lệnh ngừng bắn.

Ông Anutin khẳng định sẵn sàng đối thoại, nhưng mọi trao đổi phải được thu xếp đúng quy trình thông qua Bộ Ngoại giao. Ông Anutin từ chối dự đoán giao tranh sẽ kéo dài bao lâu, nói đây là vấn đề an ninh quốc gia.

Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Mỹ nếu được liên hệ, ông Anutin nói ông sẽ trả lời và giải thích tình hình, bởi các nhà lãnh đạo bên ngoài có thể không nắm rõ diễn biến thực tế.

Trước đó cùng ngày, Vụ trưởng Vụ Thông tin kiêm người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura nói rằng Bangkok bác bỏ dứt khoát mọi hình thức hòa giải từ bên thứ ba trong khủng hoảng biên giới với Campuchia, khẳng định đàm phán chỉ có thể bắt đầu khi niềm tin được khôi phục.