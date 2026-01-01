Diễn biến kịch tính vụ dinh thự ông Putin bị tấn công 01/01/2026 05:36

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga công bố một video và bản đồ liên quan cáo buộc Ukraine tấn công dinh thự ông Putin, trong khi đó Mỹ và EU cho rằng Ukraine không thực hiện vụ việc.

Ngày 31-12-2025, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một video cho thấy một trong những máy bay không người lái (UAV) tầm xa mà Moscow cáo buộc là của Ukraine bị bắn hạ trong cuộc tấn công bất thành vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tuần, theo đài RT.

Quân đội Nga cáo buộc Ukraine đã phóng một loạt 91 UAV vào dinh thự ông Putin tại tỉnh Novgorod trong đêm 28 rạng sáng 29-12-2025. Tất cả UAV này đã bị bắn hạ.

Bộ Quốc phòng Nga công bố một video cáo buộc UAV Ukraine tấn công dinh thự ông Putin. Ảnh: RT

Một binh sĩ Nga xuất hiện trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố nói rằng chiếc UAV bị bắn hạ là loại UAV trinh sát và tấn công Chaklun-V do Ukraine sản xuất và đã được cải tiến.

Binh sĩ này cho hay chiếc UAV đã bị hệ thống phòng không Nga bắn trúng phần đuôi nhưng vẫn còn nguyên vẹn phần lớn. Binh sĩ này gọi đây là một sự việc “độc nhất vô nhị”.

Người này cho biết thêm rằng đầu đạn chưa phát nổ của UAV “được nhồi một lượng lớn các thành phần gây sát thương và được thiết kế nhằm tiêu diệt nhân lực cũng như các mục tiêu dân sự".

Bộ Quốc phòng Nga công bố một video cáo buộc UAV Ukraine tấn công dinh thự ông Putin. Nguồn: BỘ QUỐC PHÒNG NGA/RT

Trong một tuyên bố riêng cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng họ đã “đưa ra bằng chứng không thể chối cãi về một cuộc tấn công khủng bố do chính quyền Kiev lên kế hoạch nhằm vào dinh thự của tổng thống Nga”.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky “hoặc không biết tình hình thực tế hoặc chỉ đơn giản là nói dối như thường lệ”.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố một bản đồ cho thấy lộ trình của các UAV nhắm mục tiêu vào khu phức hợp tổng thống. Theo bản đồ, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 49 UAV trên tỉnh Bryansk, 1 chiếc trên tỉnh Smolensk và 41 chiếc ở Novgorod.

Trước đó, ông Zelensky đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc tấn công dinh thự của ông Putin. Ông Zelensky cho rằng Moscow chỉ đang tìm cớ để phá hoại "những tiến bộ" mà Mỹ và Ukraine đạt được, đồng thời tạo tiền đề tấn công khu vực chính phủ tại Kiev.

Tổng thống Zelensky gọi đây là "lại thêm một lời dối trá", đồng thời cảnh báo Moscow đang sử dụng cáo buộc này để biện minh cho các cuộc tấn công tiềm tàng, "nhiều khả năng là nhắm vào thủ đô Kiev".

Trả lời hãng tin Reuters hôm 31-12-2025, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi nói rằng đoạn video đó "đáng cười" và Kiev "hoàn toàn tin tưởng rằng không có cuộc tấn công nào như vậy xảy ra".

Trong một diễn biến liên quan, tờ The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức an ninh quốc gia Mỹ kết luận rằng Ukraine không nhắm mục tiêu vào Tổng thống Putin hay bất kỳ dinh thự nào của ông trong cuộc tấn công bằng UAV gần đây.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này.

Ngày 30-12-2025, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cũng đã lên tiếng bày tỏ sự hoài nghi trước cáo buộc của Nga cho rằng Ukraine tấn công dinh thự của ông Putin, đồng thời khẳng định ông muốn xem xét các thông tin tình báo của Mỹ về vụ việc này.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas ngày 31-12-2025 cũng đã bác bỏ cáo buộc Ukraine tấn công dinh thự ông Putin.

Bà Kallas viết trên mạng xã hội X rằng đây là "một sự đánh lạc hướng có chủ đích" và mục đích của nó là "làm chệch hướng tiến trình thực sự hướng tới hòa bình".