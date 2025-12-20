Ankara nói UAV trinh sát có 'nguồn gốc Nga' rơi trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ 20/12/2025 07:45

(PLO)- Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục điều tra sau khi phát hiện một UAV được nhận diện là kiểu Orlan-10 có nguồn gốc từ Nga rơi ở tỉnh Kocaeli gần Biển Đen.

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 19-12 cho biết một máy bay không người lái (UAV) được cho là thuộc dòng Orlan-10 (Nga) được phát hiện rơi tại tỉnh Kocaeli ở tây bắc nước này, theo hãng thông tấn Anadolu.

Thông báo trên mạng xã hội Facebook, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết “một UAV được cho là thuộc dòng Orlan-10 – có nguồn gốc từ Nga và được sử dụng cho mục đích trinh sát và giám sát – đã được phát hiện trong khu vực Cubuklubala thuộc TP Izmit tỉnh Kocaeli”.

Lực lượng an ninh phong toả khu vực phát hiện UAV ở Cubuklubala (TP Izmit, tỉnh Kocaeli). Ảnh: DHA-IHA

Tỉnh Kocaeli nằm trên dải đất hẹp giữa tỉnh Istanbul - nơi có hai eo biển Dardanelles và Bosphorus nối Biển Đen với biển Marmara - với phần lớn diện tích Thổ Nhĩ Kỳ trên bán đảo Tiểu Á. Cubuklubala nằm ở miền trung tỉnh Kocaeli, cách Biển Đen hơn 30 km về phía nam và cách bờ biển Marmara chưa đầy 15 km về phía bắc.

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cơ quan này đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Các nhân chứng Ismail Bayhan (giữa) và Muharrem Kaymaz (phải) cùng đại diện cơ quan nội vụ địa phương đứng bên cạnh xác chiếc UAV rơi ở Cubuklubala (TP Izmit, tỉnh Kocaeli). Ảnh: DHA-IHA

Người đầu tiên phát hiện UAV là một nông dân trong vùng tên Ismail Bayhan. Ông Bayhan kể lại rằng khi đi thăm đồng hồi sáng 17-12, ông nhìn thấy chiếc UAV bay trên khu vực nhiều cây cối và sau đó rơi nhanh xuống. Ông nhìn về phía UAV rơi nhưng không thấy gì cả nên tiếp tục công việc của mình như bình thường.

Ông Bayhan sau đó đã kể vụ việc này với trưởng khu phố - ông Muharrem Kaymaz trong buổi cầu nguyện hôm 19-12, sau đó họ cùng nhau đến khu vực đó và tìm thấy chiếc UAV. Ông Kaymaz đã nhanh chóng trình báo với cơ quan chức năng.

Ông Kaymaz cho biết thêm rằng lực lượng hiến binh đã được triển khai tới hiện trường để điều tra và họ không tìm thấy đạn dược hay vũ khí nào trên chiếc UAV.

Nga chưa lên tiếng về thông tin này.

Ảnh chụp cận một số linh kiện trên UAV rơi ở Cubuklubala (TP Izmit, tỉnh Kocaeli). Ảnh: DHA-IHA

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15-12 tuyên bố rằng một UAV mất kiểm soát đang tiến vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ trên Biển Đen đã bị bắn hạ “nhằm ngăn chặn bất kỳ thiệt hại tiềm tàng nào”.

Trước đó, liên tiếp nhiều tàu được cho thuộc “hạm đội bóng tối” đã bị tấn công trên Biển Đen.

Cá biệt, tàu Kairos vốn đang bị Kiev và phương Tây trừng phạt vì bị cho là thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga đã bị Ukraine sử dụng UAV tấn công hôm 28-11 khi cách bờ biển tỉnh Kocaeli khoảng 28 hải lý.