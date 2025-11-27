Moldova triệu tập đại sứ Nga vụ UAV xâm phạm không phận 27/11/2025 05:29

(PLO)- Đại sứ Nga lên tiếng sau khi bị Bộ Ngoại giao Moldova triệu tập liên quan cáo buộc UAV của Moscow xâm phạm không phận nước này.

Ngày 26-11, Bộ Ngoại giao Moldova đã triệu tập Đại sứ Nga Oleg Ozerov để phản đối vụ máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận và kêu gọi Nga thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các vụ việc tương tự, theo hãng tin Reuters.

Trước đó một ngày, Moldova cáo buộc 6 UAV của Nga đã xâm nhập không phận nước này, bao gồm 1 chiếc rơi trên một mái nhà bên ngoài Floresti, gần biên giới Ukraine, và một chiếc thứ hai bay qua không phận Moldova trước khi hướng về Romania.

Một chiếc UAV được đặt bên ngoài trụ sở Bộ Ngoại giao Moldova ngày 26-11. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Moldova cho biết vụ việc là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Moldova và là mối đe dọa trực tiếp đến chủ quyền quốc gia và khu vực".

Bộ Ngoại giao Moldova đã đặt chiếc UAV rơi trên mái nhà bên ngoài cơ quan này khi triệu tập đại sứ Nga.

Sau cuộc gặp, Đại sứ Ozerov đã kêu gọi Moldova chấm dứt các hành động ngoại giao gây sức ép và quay trở lại đối thoại mang tính xây dựng, theo hãng thông tấn TASS.

“Bởi vì có rất nhiều hoạt động đánh lạc hướng, có rất nhiều nỗ lực nhằm phá hoại mối quan hệ của chúng tôi với Moldova, vốn đã ở mức thấp nhất. Trước hết, chúng ta cần thiết lập một cuộc đối thoại mang tính xây dựng để hiểu rõ nguyên nhân thực sự của những gì đang xảy ra" - ông Ozerov nói.