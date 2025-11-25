Loạt động thái từ Mỹ, Nga và Ukraine về kế hoạch 28 điểm 25/11/2025 19:28

(PLO)- Mỹ, Nga và Ukraine có những động thái và phát ngôn mới liên quan kế hoạch 28 điểm của Mỹ về hòa bình Ukraine.

Mỹ, Nga và Ukraine có những động thái mới sau khi có tin kế hoạch 28 điểm của Mỹ về hòa bình Ukraine được thu gọn xuống còn 19 điểm sau cuộc tham vấn giữa quan chức Kiev và Washington tại thủ đô Geneva (Thuỵ Sĩ) hôm 23-11.

Có tin phái đoàn Mỹ, Nga đàm phán ở UAE

Truyền thông Mỹ, bao gồm hãng tin Reuters và đài CNN, đưa tin Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã có cuộc hội đàm bất ngờ với các quan chức Nga tại Abu Dhabi (Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE) tối 24-11 như một phần trong nỗ lực mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Bản chất chính xác của các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi hiện vẫn chưa rõ ràng, và cũng chưa rõ thành viên phái đoàn Nga là ai, một quan chức Mỹ cho hay.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll (giữa). Ảnh: Sgt. JaDarius Duncan/ U.S. Army

Vị quan chức này cho biết thêm rằng ông Driscoll - người nổi lên như một nhân vật chủ chốt trong các nỗ lực ngoại giao của Mỹ - cũng dự kiến ​​sẽ gặp các quan chức Ukraine tại Abu Dhabi.

Các cuộc đàm phán diễn ra khi các quan chức Mỹ và Ukraine tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa hai nước về một kế hoạch hòa bình, với các vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết.

Điện Kremlin cho biết đang theo dõi chặt chẽ các thông tin trên phương tiện truyền thông về các cuộc tiếp xúc giữa đại diện Nga và Mỹ tại Abu Dhabi.

Ngoại trưởng Nga bình luận về kế hoạch hòa bình Ukraine

Ngày 25-11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga hoan nghênh phiên bản gốc của kế hoạch hòa bình được Mỹ công bố tuần trước.

Ông Lavrov cho biết Moscow chưa bao giờ nhận được bất kỳ văn bản nào từ Washington thông qua các kênh chính thức, mà chỉ nhận được một cách không chính thức. Dù vậy, Nga sẽ chỉ thảo luận bất cứ điều gì Mỹ cuối cùng chính thức gửi tới, và sẽ làm việc này một cách bí mật, theo đài RT.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Sau các cuộc đàm phán Mỹ-Ukraine tại Thụy Sĩ, kế hoạch ban đầu gồm 28 điểm đã được rút gọn còn 19 điểm, được cho là đã loại bỏ một số điều khoản mà Kiev cho là không thể chấp nhận.

Ông Lavrov nói rằng kế hoạch hòa bình sửa đổi cho Ukraine phải phản ánh "tinh thần và văn bản" của các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Trump tại căn cứ Anchorage (bang Alaska, Mỹ) hồi tháng 8, theo hãng thông tấn TASS.

"Nếu tinh thần và văn bản của Anchorage bị mất đi trong những thỏa thuận chính mà chúng tôi đã ghi nhận, thì tất nhiên tình hình sẽ hoàn toàn khác. Nhưng cho đến nay, tôi xin nhắc lại, chưa có ai chính thức thông báo bất cứ điều gì cho chúng tôi" - ông Lavrov nói.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn chưa nhận được bản sửa đổi về kế hoạch của Mỹ liên quan hòa bình Ukraine.

Theo người phát ngôn, Điện Kremlin biết rằng Washington và Kiev hiện đang đàm phán, và hiện tại văn bản ban đầu "đang được sửa đổi".

"Vào một thời điểm nào đó, khi thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ liên lạc với phía Mỹ và chính thức nhận được thông tin” - ông Peskov cho hay.

Ông Peskov cho rằng kế hoạch của Mỹ nhằm giải quyết xung đột Ukraine có thể làm cơ sở cho các cuộc đàm phán.

"Kế hoạch của Mỹ hiện là điều duy nhất mang tính thực chất. Chúng tôi tin rằng đó có thể là một nền tảng rất tốt cho các cuộc đàm phán, và đây là những gì tổng thống của chúng tôi đã tuyên bố" - ông Peskov nói thêm.

Ông Zelensky: Ukraine nhìn thấy "nhiều triển vọng" cho hòa bình

Phát biểu sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 25-11, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết ông nhìn thấy "nhiều triển vọng" cho hòa bình, sau các cuộc đàm phán cuối tuần qua với các quan chức Mỹ tại Geneva, theo CNN.

"Sau các cuộc họp tại Geneva, chúng tôi thấy nhiều triển vọng có thể biến con đường dẫn đến hòa bình thành hiện thực. Đã có những kết quả vững chắc, và vẫn còn nhiều việc phải làm ở phía trước" - ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Trong diễn biến liên quan, Giám đốc An ninh Quốc gia Ukraine - ông Rustem Umerov cho biết Tổng thống Zelensky có thể sẽ thăm Mỹ trong vài ngày tới để hoàn tất thỏa thuận hòa bình với Tổng thống Trump.

"Chúng tôi mong muốn tổ chức chuyến thăm của Tổng thống Ukraine tới Mỹ vào thời điểm sớm nhất thích hợp trong tháng 11 để hoàn tất các bước cuối cùng và đạt được thỏa thuận với Tổng thống Trump" - ông Umerov viết trên mạng xã hội.

Ông Umerov cho biết Ukraine đánh giá cao các cuộc gặp "hiệu quả và mang tính xây dựng" với các quan chức Mỹ tại Thụy Sĩ, cũng như "những nỗ lực kiên định của Trump nhằm chấm dứt chiến sự".