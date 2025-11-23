Có tin kế hoạch 28 điểm về Ukraine là của Nga, Ngoại trưởng Rubio khẳng định Mỹ soạn 23/11/2025 16:43

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh rằng Washington đã soạn kế hoạch 28 điểm về hoà bình cho Ukraine trên cơ sở tiếp thu cả ý kiến của Moscow và Kiev.

Truyền thông Mỹ hôm 22-11 lan truyền thông tin cho rằng kế hoạch 28 điểm về hoà bình cho Ukraine thực chất là do Nga soạn thảo, song Bộ Ngoại giao Mỹ và cá nhân Ngoại trưởng Marco Rubio đã công khai bác bỏ điều này, đài CBS News đưa tin.

Thông tin trên xuất phát từ chia sẻ của Thượng Nghị sĩ Jeanne Shaheen (Dân chủ, thành viên cấp cao của Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ), Thượng Nghị sĩ Chris Coons (Dân chủ, thành viên uỷ ban trên) và các đồng nghiệp tại một diễn đàn an ninh quốc tế hôm 22-11 ở Canada.

Bà Shaheen nói rằng “kế hoạch hoà bình 28 điểm đó không phải là một sự thoả hiệp, đó là một kế hoạch do Nga viết để mang lại lợi ích cho Nga”, đồng thời chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không “gây áp lực lên [Tổng thống Nga Vladimir] Putin”.

Các thượng nghị sĩ Mỹ Jeanne Shaheen (giữa), Chris Coons (trái) và Mike Rounds (phải) tại Diễn đàn An ninh quốc tế Halifax (Canada) hôm 22-11. Ảnh chụp màn hình: CPAC

Thượng nghị sĩ Mike Rounds (Cộng hoà) nói rằng ông cùng nhiều nhà lập pháp khác đã được Ngoại trưởng Rubio xác nhận trong chiều 22-11 rằng đó “không phải là kế hoạch hoà bình của chúng tôi [tức của Mỹ]” mà Washington chỉ là “bên trung gian” nhận kế hoạch từ một bên thứ ba và “sắp xếp để chia sẻ đề xuất này”.

Thượng nghị sĩ Angus King (độc lập) nói: “Theo lời ông Rubio, kế hoạch 28 điểm bị rò rỉ không phải là quan điểm của chính quyền [Mỹ]. Về cơ bản đó là danh sách mong muốn của Nga”.

Bác bỏ các thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ - ông Tommy Pigott tuyên bố những phát ngôn như vậy là “hoàn toàn sai sự thật”.

Viết trên mạng xã hội X, ông Pigott nhắc lại rằng “như Ngoại trưởng Rubio và toàn bộ chính quyền [Mỹ] đã liên tục khẳng định, kế hoạch này do Mỹ soạn thảo, với sự tham gia của cả Nga và Ukraine”.

Không lâu sau đó, Ngoại trưởng Rubio cũng viết trên mạng xã hội X rằng “đề xuất hòa bình do Mỹ soạn thảo. Nó được đưa ra như một khuôn khổ vững chắc cho các cuộc đàm phán đang diễn ra.”

Ông Rubio lưu ý rằng các chi tiết trong kế hoạch này “dựa trên ý kiến ​​đóng góp từ phía Nga” nhưng “nó cũng dựa trên những ý kiến đóng góp trước đó và hiện tại từ phía Ukraine”.

Thượng Nghị sĩ Shaheen và nhóm của bà chưa bình luận về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ và Ngoại trưởng Rubio.

Thông tin về kế hoạch 28 điểm về hoà bình cho Ukraine bị rò rỉ trên truyền thông từ hôm 18-11. Chi tiết kế hoạch được nghị sĩ đối lập Ukraine - Oleksiy Goncharenko đăng trên mạng xã hội Facebook vào khuya 20-11 (giờ địa phương), sau khi chính quyền Kiev được cho là đã nhận được văn bản này từ phía Washington.

Tổng thống Trump hôm 21-11 kêu gọi Ukraine muộn nhất là ngày 27-11 phải chấp nhận kế hoạch này. Tuy nhiên – một ngày sau, ông Trump nói rằng nội dung Washington đã gửi cho Kiev “không phải đề nghị cuối cùng”, để ngỏ khả năng Kiev và các đồng minh châu Âu có thể thảo luận để thuyết phục Mỹ điều chỉnh một phần kế hoạch.