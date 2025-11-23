Phương Tây và Nhật ra phản ứng chung về kế hoạch 28 điểm của Mỹ với Ukraine 23/11/2025 05:28

(PLO)- Bên lề thượng đỉnh G20, lãnh đạo các nước phương Tây và Nhật nhất trí rằng kế hoạch 28 điểm của Mỹ có thể làm cơ sở cho đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, nhưng vẫn cần “hoàn thiện thêm”.

Ngày 22-11, lãnh đạo các nước phương Tây và Nhật nhất trí rằng kế hoạch hòa bình của Mỹ có thể làm cơ sở cho đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, nhưng vẫn cần “hoàn thiện thêm”, theo hãng tin Reuters.

Gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, lãnh đạo Đức, Pháp, Anh, Canada, Hà Lan, Tây Ban Nha, Phần Lan, Ý, Na Uy, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật đã gấp rút tìm cách đưa ra phản ứng chung trước yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine phải chấp nhận kế hoạch hòa bình 28 điểm với Nga trước ngày 27-11.

Kế hoạch này bao gồm các đề xuất Ukraine rút hoàn toàn khỏi tỉnh Donetsk, giới hạn số lượng quân đội Ukraine và yêu cầu Kiev không gia nhập NATO.

Lãnh đạo các nước phương Tây và Nhật gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi ngày 22-11. Ảnh: Henry Nicholls/PA

Các nhà lãnh đạo nhất trí rằng các cố vấn an ninh quốc gia từ nhóm E3 (Pháp, Anh và Đức) sẽ gặp các quan chức EU, Mỹ và Ukraine tại Thuỵ Sĩ vào ngày 23-11 để tiếp tục thảo luận. Theo các nguồn tin ngoại giao, Ý cũng sẽ cử một quan chức tham gia.

“Bản dự thảo ban đầu của kế hoạch 28 điểm bao gồm những yếu tố quan trọng, thiết yếu cho một nền hòa bình công bằng và bền vững. Vì vậy, chúng tôi tin rằng dự thảo là một cơ sở, nhưng cần được hoàn thiện thêm” - theo thông cáo chung của các nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, lãnh đạo các cường quốc bày tỏ “quan ngại trước những hạn chế được đề xuất đối với lực lượng vũ trang Ukraine, vì điều đó có thể khiến Ukraine dễ bị tấn công trong tương lai”.

“Chúng tôi nhắc lại rằng việc thực thi các yếu tố liên quan EU và NATO phải có sự đồng thuận tương ứng của các thành viên EU và NATO” - thông cáo lưu ý.

Một nguồn tin chính phủ Đức cho biết cuộc gặp diễn ra tại một căn phòng ở thủ đô Johannesburg (Nam Phi) mang tên “sư tử” và rằng các lãnh đạo đã thể hiện “tinh thần” của loài vật này trong nỗ lực tìm cách bảo đảm một thỏa thuận tốt hơn cho Ukraine.

“Có nhiều điều không thể chỉ đơn thuần là đề xuất của Mỹ, mà cần tham vấn rộng hơn” - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói, nhấn mạnh rằng thỏa thuận phải mang lại hòa bình cho người Ukraine và “an ninh cho toàn châu Âu”.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ Ukraine đối với châu Âu.

“Nếu Ukraine thua cuộc chiến này, điều đó sẽ tác động đến toàn bộ chính trị châu Âu, đến cả lục địa châu Âu. Và đó là lý do chúng tôi dành sự quan tâm lớn đến vấn đề này” - ông Merz nói.

“Hiện có cơ hội để chấm dứt cuộc chiến, nhưng chúng ta vẫn còn khá xa một kết quả tốt cho tất cả các bên” - thủ tướng Đức nói thêm.

Nga, Mỹ và Ukraine chưa bình luận về thông cáo của lãnh đạo các nước bên lề G20.

Cuộc họp tại Nam Phi diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Kiev đang đối mặt lựa chọn giữa việc đánh mất phẩm giá và tự do, hoặc đánh mất sự ủng hộ của Washington.

Ngày 22-11, Tổng thống Trump cho biết kế hoạch hòa bình mà Mỹ đưa ra cho Ukraine không phải là đề nghị cuối cùng nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga.

“Không, không phải đề nghị cuối cùng của tôi. Chúng tôi muốn đạt được hòa bình. Cuộc chiến giữa Ukraine và Nga lẽ ra không bao giờ được phép xảy ra. Nếu tôi làm tổng thống, nó đã không xảy ra. Chúng tôi đang cố để chấm dứt nó. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta phải chấm dứt nó” - ông Trump nói với báo giới.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu ông Zelensky không chấp nhận kế hoạch trước hạn chót ông Trump đáp: “Vậy thì ông ấy cứ tiếp tục chiến đấu hết mình đi”.