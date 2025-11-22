Châu Âu họp theo 'định dạng Washington' bàn về Ukraine 22/11/2025 07:03

(PLO)- Có tin các ngoại trưởng châu Âu họp trực tuyến theo “định dạng Washington” để bàn về tình hình Ukraine, trong khi đó lãnh đạo EU khẳng định không thể có thỏa thuận về Ukraine nếu thiếu tiếng nói của Kiev.

Hãng Reuters ngày 21-11 dẫn nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết rằng Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot đã chủ trì một cuộc họp trực tuyến với các ngoại trưởng châu Âu vào tối cùng ngày để thảo luận về tình hình Ukraine.

Nguồn tin nói cuộc họp theo “định dạng Washington” có thể đã có sự tham gia của ngoại trưởng Đức, Ba Lan, Anh, Phần Lan, Ý và Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại.

“Định dạng Washington” đề cập cuộc họp giữa các nguyên thủ được tổ chức tại thủ đô Washington DC (Mỹ) hồi đầu năm nay, quy tụ các lãnh đạo những nước này để bàn về nỗ lực hòa bình cho Kiev.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Wiktor Dabkowski/ Zuma Press

Hiện chưa có thông tin chi tiết về nội dung cuộc họp, và các bên liên quan vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Cùng tối 21-11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết trên nền tảng X rằng cùng với Chủ tịch Hội đồng châu Âu, bà đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky.

“Từ ngày đầu tiên, châu Âu luôn sát cánh cùng Ukraine trước [chiến dịch quân sự toàn diện] của Nga. Chúng tôi đã nỗ lực vì một nền hòa bình công bằng và bền vững với Ukraine và cho Ukraine, cùng với các đối tác và bạn bè” - bà von der Leyen nhấn mạnh.

Bà cũng khẳng định nguyên tắc then chốt: “Không thể có bất kỳ thỏa thuận nào về Ukraine nếu thiếu tiếng nói của Kiev".

Theo bà von der Leyen, bước tiếp theo, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ có cuộc họp vào ngày 22-11 bên lề hội nghị G20, sau đó sẽ tiếp tục thảo luận tại Angola trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu - Liên minh châu Phi (EU-AU).