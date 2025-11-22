Thị trưởng Dân chủ của New York đến Nhà Trắng gặp ông Trump 22/11/2025 05:47

(PLO)- Những bất đồng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thị trưởng đắc cử TP New York - ông Zohran Mamdani được cho là đã giảm bớt sau cuộc gặp tại Nhà Trắng.

Ngày 21-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi chiến thắng Thị trưởng đắc cử TP New York - ông Zohran Mamdani khi ông Mamdani đến Nhà Trắng, theo hãng tin Reuters.

Cuộc gặp gây chú ý vì đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Trump với ông Mamdani - một chính trị gia Dân chủ có quan điểm đối lập hoàn toàn với tổng thống Mỹ và hai bên thường xuyên công khai chỉ trích nhau.

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng New York hồi đầu tháng này, ông Mamdani đã đề nghị buổi gặp mặt với ông Trump để bàn về chi phí sinh hoạt và an toàn công cộng.

“Chúng tôi có một điểm chung: chúng tôi đều muốn thành phố thân yêu này của chúng ta phát triển thật tốt. Tôi muốn chúc mừng vị thị trưởng, ông ấy đã thực sự chạy một chiến dịch đáng kinh ngạc trước những đối thủ rất khó nhằn, rất sắc sảo” - ông Trump nói sau cuộc gặp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp Thị trưởng đắc cử TP New York - ông Zohran Mamdani tại Nhà Trắng, thủ đô Washington D.C (Mỹ) ngày 21-11. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Trump cho biết ông sẵn sàng gạt bỏ khác biệt đảng phái.

“Ông ấy làm càng tốt thì tôi càng vui” - tổng thống Mỹ nói thêm.

Về phía ông Mamdani, ông mô tả cuộc gặp với ông Trump là “hiệu quả, tập trung vào tình yêu dành cho TP New York, cùng nhu cầu mang lại khả năng chi trả cho người dân New York”.

Khi được hỏi New York có yêu Tổng thống Trump không, ông Mamdani đáp: “New York yêu một tương lai có khả năng chi trả”.

“Tôi có thể nói rằng đã có nhiều người New York bỏ phiếu cho Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử tổng thống gần nhất vì trọng tâm vào chi phí sinh hoạt. Và tôi mong được hợp tác để thực hiện chương trình nghị sự về khả năng chi trả đó” - theo Thị trưởng đắc cử TP New York.

Trước thềm cuộc bầu cử thị trưởng New York, ông Trump đã đe dọa cắt nguồn tài trợ liên bang đối với TP này nếu chính trị gia của đảng Dân chủ giành chiến thắng.

Vị thị trưởng đắc cử thường xuyên chỉ trích nhiều chính sách của ông Trump, bao gồm kế hoạch tăng cường siết chặt nhập cư liên bang tại New York.

Trước cuộc gặp tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã dịu giọng hơn khi nói về ông Mamdani, nói rằng kỳ vọng cuộc gặp sẽ tốt đẹp và khen ông Mamdani vì một “chiến dịch thành công”.

“Tôi đã công kích ông ấy hơi nặng. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ hòa hợp thôi. Nhìn xem, chúng tôi cùng hướng đến một điều: chúng tôi muốn New York mạnh mẽ” - ông Trump nói với đài Fox News hôm 21-11.

Tại cuộc họp báo trước khi lên đường đến Nhà Trắng, ông Mamdani rằng ông có “nhiều bất đồng với Tổng thống Trump”.

“Tôi dự định nói rõ với Tổng thống Trump rằng tôi sẽ hợp tác với ông ấy về bất kỳ chương trình nghị sự nào mang lại lợi ích cho người dân New York. Nếu một chương trình nghị sự gây hại cho người dân New York, tôi cũng sẽ là người đầu tiên lên tiếng” - theo ông Mamdani.