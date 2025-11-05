Ông Zohran Mamdani - hành trình từ rapper đến thị trưởng người Hồi giáo đầu tiên của New York 05/11/2025 11:46

(PLO)- Thị trưởng vừa đắc cử của TP New York - ông Zohran Mamdani gây chú ý với chính sách cứng rắn trong giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt cũng như xuất thân từng là một rapper.

Ngày 4-11, chính trị gia Zohran Mamdani thuộc đảng Dân chủ đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng TP New York, vượt qua cựu Thống đốc New York - ông Andrew Cuomo và ứng viên Cộng hòa Curtis Sliwa, theo đài CNN.

Thị trưởng vừa đắc cử của TP New York - ông Zohran Mamdani. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Biết gì về ông Zohran Mamdani?

Ông Mamdani năm nay 34 tuổi, là nghị sĩ bang ba nhiệm kỳ. Ông tham gia cuộc đua thị trưởng với tư cách một trong những ứng viên yếu thế trong cuộc đua. Hầu hết đều cho rằng ông Cuomo gần như nắm chắc phần thắng.

Sinh ra ở Uganda và trải qua tuổi thơ tại thủ đô Cape Town (Nam Phi), ông Mamdani chuyển đến TP New York khi 7 tuổi.

Ông theo học Trường Trung học Khoa học Bronx danh tiếng và tốt nghiệp cử nhân Nghệ thuật tại Trường Bowdoin College.

Ông Mamdani là con trai của GS Mahmood Mamdani (ĐH Columbia) và bà Mira Nair, một đạo diễn người Ấn Độ. Trước khi trở thành nghị sĩ bang, ông Mamdani từng là cố vấn nhà ở và là một rapper với nghệ danh “Mr. Cardamom”. Sự nghiệp âm nhạc ngắn ngủi của ông đôi khi trở thành tâm điểm trong các quảng cáo công kích từ đối thủ.

Ông Andrew Epstein, một trợ lý trong chiến dịch của ông Mamdani, cho rằng sự nghiệp rapper gián tiếp giúp ích cho ông Mamdani trong quá trình tranh cử khi ông Mamdani dám vượt qua quá khứ.

Ông Mamdani đã dần vươn lên trong cuộc đua thị trưởng bằng cách liên tục đăng tải các video trên mạng xã hội, trong đó có những cuộc phỏng vấn với các cử tri từng ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2024 vì chi phí sinh hoạt quá cao.

Chính trị gia này triển khai một chiến dịch kỹ thuật số mang tính đột phá, nói chuyện với cử tri bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và kết nối với họ qua thông điệp xoay quanh vấn đề chi phí sinh hoạt.

Đến cuộc bầu cử sơ bộ tháng 6, ông Mamdani đã thu hẹp đáng kể khoảng cách trong các cuộc thăm dò công khai so với ông Cuomo.

Giới quyền lực truyền thống của New York - bao gồm các tập đoàn bất động sản và giới kinh doanh - đã liên kết lại ủng hộ ông Cuomo, quyên góp hàng triệu USD cho các siêu ủy ban hành động chính trị (super PAC) chống lại ông Mamdani.

Các lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng ông Mamdani sẽ khiến giới nhà giàu rời bỏ New York và làm nản lòng các doanh nghiệp đang hoạt động tại TP lớn nhất của Mỹ. Chính động thái này lại giúp ông Mamdani khắc họa chiến dịch của ông như một cuộc chiến giữa tầng lớp lao động và giới tỉ phú.

Dù vậy, chiến thắng của ông Mamdani trong vòng sơ bộ vẫn khiến giới chính trị bất ngờ.

Những ngày cuối cùng của chiến dịch

﻿ Ông Zohran Mamdani trong những ngày cuối của chiến dịch tranh cử. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trong những ngày cuối cùng của chiến dịch, ông Mamdani mô tả cuộc đua là sự lựa chọn giữa “chủ nghĩa đầu sỏ và dân chủ”.

Sự xuất hiện dày đặc của ông trên đường vận động thể hiện rõ vào giai đoạn nước rút và những ngày trước thời gian bỏ phiếu sớm .

Khi hơn nửa triệu cư dân TP New York đi bỏ phiếu sớm, ông Mamdani có mặt ở khắp nơi: buổi sáng ông dự lễ tại nhà thờ, giữa trưa gọi điện tham gia các chương trình phát thanh, ghé vào các siêu thị ở những quận ngoại ô, xuất hiện trong các buổi phát trực tiếp của các influencer, tham gia một buổi rap tại Quảng trường Union, rồi ghé thăm hàng loạt hộp đêm trong TP vào ngày 1-11.

Tôn vinh tinh thần “TP không bao giờ ngủ”, sang ngày 2-11 - ngày cuối cùng của cuộc bỏ phiếu sớm - ông Mamdani tiếp tục lịch trình dày đặc. Ông dự lễ nhà thờ, gặp gỡ các tình nguyện viên, ghé qua lề đường cổ vũ cuộc Marathon New York, đến gặp Thống đốc bang New York Kathy Hochul,...

Chủ trương và chính sách

Một trong những vấn đề trọng tâm trong cuộc bầu cử ở TP New York là ảnh hưởng của Tổng thống Trump - người đã đóng băng hàng tỉ USD tiền quỹ liên bang dành cho TP và tăng cường hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).

Ông Mamdani tự định vị mình là ứng viên cứng rắn nhất trong việc đối đầu ông Trump.

Vấn đề Israel cũng nổi lên thành chủ đề tranh luận lớn trong cuộc bầu cử giữa bối cảnh xung đột kéo dài nhiều năm tại Dải Gaza.

Ông Mamdani mô tả hành động của Israel tại Gaza là “diệt chủng” và tuyên bố ông sẽ ra lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nếu ông này đến New York.

Lập trường thẳng thắn của chính trị gia này nhận được sự ủng hộ từ một số đảng viên Dân chủ, nhưng cũng gây lo ngại cho nhiều người về làn sóng bài Do Thái gia tăng.

Tuy nhiên, vấn đề hàng đầu mà ông Mamdani tập trung trong chiến dịch là giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang leo thang ở New York.

Để giảm gánh nặng cho tầng lớp lao động, ông đã đề xuất hàng loạt chính sách, bao gồm miễn phí xe buýt công cộng, đóng băng tiền thuê nhà đối với các căn hộ thuộc diện ổn định giá thuê, và mở chuỗi siêu thị do TP sở hữu. Ông cũng kêu gọi tăng thuế đối với doanh nghiệp và giới giàu.

Một thị trưởng làm nên lịch sử

Ông Mamdani sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 1-1-2026. Ông sẽ tiếp quản một TP phức tạp với 8,5 triệu dân, bộ máy hành chính cồng kềnh, lực lượng công vụ khoảng 300.000 người và ngân sách đô thị lên tới 115 tỉ USD.

Ông Mamdani sẽ đi vào lịch sử với tư cách thị trưởng Hồi giáo đầu tiên của TP New York, người gốc Nam Á đầu tiên giữ chức vụ này và là một trong những thị trưởng trẻ nhất được bầu trong thời hiện đại.

Ông Mamdani mới kết hôn với bà Rama Duwaji, một nghệ sĩ gốc Syria sinh ra tại Texas và chuyển đến New York để học thạc sĩ ngành minh họa. Bà Duwaji không tham gia vận động tranh cử cùng chồng, và hiện vẫn chưa rõ bà sẽ có vai trò gì trong chính quyền của ông.

Tuy nhiên, ở tuổi 28, bà sẽ trở thành người thuộc thế hệ Gen Z đầu tiên đảm nhiệm vai trò phu nhân thị trưởng TP New York.