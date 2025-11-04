Mỹ xác nhận sắp thử ICBM Minuteman III 04/11/2025 19:03

(PLO)- Không quân Mỹ tuyên bố vụ thử sắp tới của ICBM Minuteman III - một trong "bộ ba hạt nhân" của Washington - là hoạt động thường quy, đã được lên kế hoạch trước nhiều năm.

Ngày 3-11, Bộ Tư lệnh tấn công toàn cầu (AFGSC) thuộc Không quân Mỹ thông báo kế hoạch phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III tại căn cứ Vandenberg (bang California, Mỹ), theo trang web chính thức của căn cứ (vandenberg.spaceforce.mil).

AFGSC cho biết vụ thử ICBM sẽ diễn ra vào khoảng thời gian từ 11 giờ 1 phút tối 4-11 tới 5 giờ 1 phút sáng sớm 5-11, theo giờ địa phương (tức 2 giờ 1 phút chiều tới 8 giờ 1 phút tối 5-11, theo giờ Việt Nam).

Mục đích của vụ thử ICBM được tuyên bố là “để xác nhận và kiểm chứng tính hiệu quả, khả năng sẵn sàng chiến đấu và độ chính xác của hệ thống vũ khí”.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III (không mang đầu đạn) được phóng thử từ căn cứ Vandenberg hôm 21-5. Ảnh: US Space Force



Cùng ngày 3-11, dựa trên các cảnh báo đi lại trên biển được ban hành trong vùng biển bắc Thái Bình Dương, trang tin Newsweek đã đưa tin về kế hoạch phóng thử tên lửa Minuteman III.

Theo Newsweek, tên lửa sẽ được phóng đi từ căn cứ Vandenberg với mục tiêu được đặt tại bãi thử nghiệm phòng thủ tên lửa đạn đạo Ronald Reagan trên đảo san hô Kwajalein thuộc Quần đảo Marshall ở khu vực trung tâm Thái Bình Dương. Trên đường bay dự kiến của tên lửa sẽ có 5 khu vực có thể xuất hiện mảnh vỡ tên lửa.

Hướng phóng tên lửa Minuteman III như vậy là tương tự với lần thử nghiệm gần nhất hồi tháng 5.

AFGSC hôm 3-11 lưu ý rằng “đây là vụ thử tên lửa thường quy và đã được lên lịch trước nhiều năm”. Trong thông cáo về vụ phóng thử hồi tháng 5, Không quân Mỹ cũng nhấn mạnh rằng đó “không phải là phản ứng trước các sự kiện thế giới hiện tại”.

Minuteman III là loại ICBM có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn vượt 10.000 km. Đây là một trong 3 trụ cột của “bộ ba hạt nhân” của Washington. Hai bộ phận còn lại là các tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Ohio và các máy bay ném bom chiến lược B-52, B-2.

Theo thống kê, Không quân Mỹ hiện có khoảng 400 tên lửa Minuteman III, triển khai ở các giếng phóng ở các bang Colorado, Montana, Nebraska, North Dakota và Wyoming.

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy 2 tháng, Mỹ tiến hành thử nghiệm các bộ phận cấu thành “bộ ba hạt nhân”. Từ ngày 17 tới ngày 21-9, Mỹ đã 4 lần phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm (SLBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Trident II D5 từ tàu ngầm lớp Ohio trên vùng biển ngoài khơi bang Florida.

Các tên lửa được thử nghiệm đều không được lắp đầu đạn.