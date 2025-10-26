Nga hoàn tất thử nghiệm tên lửa hạt nhân Burevestnik có 'tầm bắn không giới hạn' 26/10/2025 16:18

(PLO)- Tên lửa hạt nhân Burevestnik - chạy bằng năng lượng hạt nhân, có thể trang bị đầu đạn hạt nhân với “tầm bắn không giới hạn” - được Nga giới thiệu là loại vũ khí “độc nhất”, có một không hai trên thế giới.

Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov hôm 26-10 cho biết quá trình thử nghiệm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik có “tầm bắn không giới hạn” đã hoàn tất, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Gerasimov cho biết tên lửa hạt nhân Burevestnik đã được phóng thử ngày 21-10, hoàn tất hành trình bay kéo dài khoảng 15 giờ và đạt độ dài hành trình tới 14.000 km. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng “đây chưa phải là giới hạn” của dòng tên lửa này.

Ông Gerasimov cho biết trong chuyến bay thử nghiệm, tên lửa Burevestnik đã thực hiện thành công tất cả các động tác cơ động được chỉ định, qua đó chứng tỏ khả năng vượt qua các hệ thống phòng không và chống tên lửa của đối thủ.

“Các đặc tính kỹ thuật của tên lửa Burevestnik cho phép nó có khả năng tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt ở mọi khoảng cách với độ chính xác được đảm bảo” - ông Gerasimov nhấn mạnh.

Tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik trong một đợt thử nghiệm hồi tháng 7-2018. Ảnh: RIA NOVOSTI/Bộ Quốc phòng Nga

Thông tin trên được Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi nhà lãnh đạo Điện Kremlin thăm một sở chỉ huy tác chiến liên hợp ở quân khu Trung tâm của quân đội Nga. Điện Kremlin không nêu tên sở chỉ huy đó.

Trao đổi trong chuyến thăm, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng tên lửa Burevestnik “là sản phẩm độc nhất, không giống bất kỳ sản phẩm nào khác trên thế giới”.

Ông Putin nhắc lại rằng khi Moscow công bố kế hoạch phát triển loại tên lửa này hồi năm 2018, giới quan sát đã chỉ ra nhiều khó khăn và thậm chí cho rằng kế hoạch này “không khả thi trong tương lai gần”, nhưng đến hiện tại Nga đã hoàn tất “cuộc thử nghiệm quan trọng” này.

Ông Putin chỉ đạo ông Gerasimov cùng quân đội Nga tích cực chuẩn bị đưa loại tên lửa mới vào sẵn sàng chiến đấu, “xác định những phương pháp sử dụng tiềm năng và bắt đầu chuẩn bị cơ sở hạ tầng để triển khai vũ khí này trong lực lượng vũ trang”.

Ông Putin cũng nhắc tới cuộc tập trận hạt nhân chiến lược của quân đội Nga hôm 22-10, cho rằng sự kiện này đã “một lần nữa khẳng định độ tin cậy của lá chắn hạt nhân Nga” và chứng minh rằng lực lượng hạt nhân chiến lược nước này “hoàn toàn có khả năng đảm bảo an ninh quốc gia” của cả Nga và Nhà nước Liên minh Nga-Belarus.

Ông Putin cho rằng tính hiện đại của lực lượng răn đe hạt nhân của Nga ở mức cao hơn nhiều so với các quốc gia khác.

Kế hoạch phát triển tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân với tầm bắn không giới hạn được Tổng thống Putin công bố trong thông điệp liên bang hôm 1-3-2018. Tên lửa có thể trang bị cả đầu đạn thông thường lẫn đầu đạn hạt nhân, được thiết kế để phá huỷ các mục tiêu có giá trị cao, gồm cả các boongke kiên cố, qua mắt các hệ thống radar thông thường.

Tên gọi Burevestnik (tạm dịch là “Chim báo bão”) được chọn theo kết quả một cuộc bầu chọn trực tuyến do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức ngay trong tháng 3-2018. Đây là lần đầu tiên Nga đặt tên vũ khí mới qua một cuộc bầu chọn mở như vậy.