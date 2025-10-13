VIDEO: Nga hoàn tất thử nghiệm tên lửa vũ trụ mới 13/10/2025 10:52

(PLO)- Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho biết Nga đã hoàn tất thử nghiệm mặt đất của tầng đẩy thứ nhất tên lửa vũ trụ Soyuz-5.

Ngày 12-10, Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho biết Nga đã hoàn tất thử nghiệm mặt đất của tầng đẩy thứ nhất tên lửa vũ trụ Soyuz-5 tại một bãi thử ở Moscow, theo đài RT.

Soyuz-5 là tên lửa hai tầng thuộc loại trung, có khả năng mang tải trọng lên tới 17 tấn. Đây được xem là mẫu thay thế cho các tên lửa đẩy Proton và Zenit.

Trước đó, Roscosmos thông báo dự kiến sẽ tiến hành vụ phóng thử đầu tiên của mẫu tên lửa mới này tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan vào tháng 12 và đưa vào khai thác toàn diện từ năm 2028.

Video Nga hoàn tất thử nghiệm tên lửa vũ trụ Soyuz-5. Nguồn: RT

Hôm 11-10, cơ quan vũ trụ Nga công bố đoạn video ghi lại vệt lửa từ tầng đẩy thứ nhất của Soyuz-5, cho biết đây là phần kết thúc giai đoạn thử nghiệm mặt đất.

Trong quá trình thử nghiệm, Roscosmos đã kiểm tra sự tương tác giữa tầng đẩy thứ nhất và động cơ RD-171MV mới.

Theo cơ quan này, động cơ có lực đẩy 800 tấn và hoạt động ổn định trong suốt 160 giây theo kế hoạch. Trước đó, Roscosmos từng cho biết các kỹ sư đã đặt biệt danh cho RD-171MV là “động cơ Sa hoàng” vì nó mạnh nhất thế giới, tạo ra công suất tương đương một nhà máy điện lớn.

Kết quả thử nghiệm mặt đất “cho phép bắt đầu các thử nghiệm bay và thiết kế của tên lửa đẩy Soyuz-5”, theo thông cáo của Roscosmos.

Roscosmos cho biết tên lửa này được thiết kế để đưa các tàu vũ trụ không người lái lên quỹ đạo Trái Đất thấp trong khuôn khổ dự án chung Baiterek giữa Nga và Kazakhstan.

Tháng trước, Giám đốc Roscosmos - ông Dmitry Bakanov cho biết Moscow có kế hoạch chế tạo và phóng khoảng 1.000 tàu vũ trụ cùng 300 tên lửa đẩy trong thập niên tới, nằm trong dự án quốc gia nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động vũ trụ của Nga.

Theo đó, số vụ phóng hàng năm sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay, đạt tới 30 vụ mỗi năm.