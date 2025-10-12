VIDEO: Trực thăng quay vòng vòng rồi rơi xuống đất, 5 người bị thương 12/10/2025 08:39

(PLO)- Một chiếc trực thăng quay vòng vòng rồi rơi sầm xuống đất khiến 5 người bị thương.

Chiều 11-10 (giờ Mỹ), 5 người đã phải nhập viện khi một chiếc trực thăng rơi ở TP Huntington Beach, bang California (Mỹ).

Theo lính cứu hỏa Huntington Beach, vụ việc xảy ra vào khoảng sau 2 giờ chiều 11-10 gần ngã tư xa lộ Pacific Coast và đường Huntington.

Đoạn video quay lại cảnh trực thăng quay vòng rồi rơi được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy chiếc trực thăng này đã quay nhiều vòng trước khi đâm vào các cây cọ và một chiếc cầu thang ngoài trời dành cho người đi bộ.

Trực thăng quay vòng vòng rồi rơi xuống đất. Nguồn: FOX NEWS

Giới chức TP Huntington Beach nói với đài CBS News rằng 2 người trên trực thăng đã được kéo ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng bị thương. Vụ tai nạn cũng khiến 3 người đi bộ trên phố bị thương. Cả 5 người này đều đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Chiếc trực thăng bị mắc kẹt sau khi rơi xuống. Nguồn: X

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.