Lebanon tuyên bố phá vỡ âm mưu ám sát và đánh bom của Israel 12/10/2025 06:17

Chính phủ Lebanon nói rằng đã ngăn chặn âm mưu của Israel nhằm ám sát và đánh bom tại Lebanon, kênh Al Jazeera đưa tin ngày 11-10.

Cục An ninh Tổng hợp Lebanon ngày 10-10 cho biết đã “triệt phá một mạng lưới làm việc cho Israel, đang chuẩn bị thực hiện các vụ tấn công khủng bố, đánh bom và ám sát” trong lãnh thổ Lebanon.

Trước đó, nhiều hãng truyền thông Lebanon đưa tin rằng một nhóm cộng tác viên của Israel đã âm mưu đặt bom trong ô tô và xe máy tại buổi lễ tưởng niệm lãnh đạo Hezbollah - ông Hassan Nasrallah, người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào năm ngoái.

Lễ tưởng niệm lãnh đạo Hezbollah - ông Hassan Nasrallah. Ảnh: dpa

Theo các nguồn tin, những vụ tấn công bị ngăn chặn này nhằm gây thương vong lớn nhất có thể.

Cục An ninh Tổng hợp Lebanon cho biết đã bắt một số người trong chiến dịch, bao gồm một nghi phạm người Lebanon gốc Brazil và một người Palestine.

“Kết quả điều tra cho thấy một trong các nghi phạm bị bắt đã thừa nhận mạng lưới này chịu trách nhiệm cho các vụ ám sát trước đây nhằm vào quan chức của đảng al-Jamaa al-Islamiya” - theo Cục An ninh Tổng hợp Lebanon.

Trong hai năm qua, Israel đã sát hại nhiều quan chức thuộc al-Jamaa al-Islamiya - một nhóm Lebanon liên minh với Hamas.

Việc ngăn chặn âm mưu của Israel lần này được xem là thành công hiếm hoi trong hoạt động phản gián của Lebanon.

Năm ngoái, Israel đã gài thuốc nổ vào hàng nghìn thiết bị nhắn tin mà các thành viên Hezbollah sử dụng, khiến 12 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Trang tin Lebanon Debate đưa tin rằng các nghi phạm mới bị bắt đã lên kế hoạch sử dụng loại thuốc nổ tương tự với vụ thiết bị nhắn tin.

Israel chưa bình luận về vụ việc.