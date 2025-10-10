Ông Putin: Israel nhờ Nga gửi tín hiệu đến Iran 10/10/2025 05:35

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đang đóng vai trò trung gian giữa Israel và Iran.

Ngày 9-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đang đóng vai trò trung gian giữa Israel và Iran, nói thêm rằng Tel Aviv đã nhờ Moscow hỗ trợ truyền đạt đến Tehran cam kết hòa bình và mong muốn tránh đối đầu, theo đài RT.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Trung Á ở thủ đô Dushanbe (Tajikistan) ngày 9-10, ông Putin cho biết Moscow đang phối hợp chặt chẽ với Tehran nhằm giảm căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran.

Nga cũng muốn giúp khôi phục “hợp tác mang tính xây dựng” giữa Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Putin nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik / Grigory Sysoev

Tổng thống Nga lưu ý rằng Israel dựa vào quan hệ đối tác của Nga với Iran để truyền đạt thông điệp đến giới lãnh đạo Iran.

“Chúng tôi tiếp tục duy trì các kênh liên lạc tin cậy với Israel và nhận được tín hiệu từ giới lãnh đạo Israel đề nghị chúng tôi chuyển lời đến những người bạn Iran rằng Israel cũng cam kết tiếp tục hạ nhiệt căng thẳng và không muốn đối đầu dưới bất kỳ hình thức nào” - nhà lãnh đạo Nga nói.

Ông Putin nhấn mạnh rằng Moscow tin rằng ngoại giao là con đường duy nhất để giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Israel và Iran chưa bình luận về thông tin trên.

Đầu tuần này, Tổng thống Putin đã điện đàm với Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu. Hai bên thảo luận khả năng giải quyết cuộc chiến ở Gaza và các đề xuất hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Điện Kremlin cho biết chương trình hạt nhân Iran và việc ổn định tình hình tại Syria cũng nằm trong nội dung cuộc trao đổi.

Theo đài RT, Nga đã đề nghị hỗ trợ thiết lập đối thoại giữa Israel và Iran sau các vụ xung đột 12 ngày gần đây giữa hai nước.

Tháng 7 vừa qua, ông Putin nói với ông Netanyahu rằng Moscow sẵn sàng “đóng góp mọi cách có thể để tìm ra giải pháp thông qua đàm phán” cho những căng thẳng xoay quanh chương trình hạt nhân Iran.