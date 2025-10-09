Nga lên tiếng về kế hoạch của ông Trump tìm kiếm hòa bình Gaza 09/10/2025 07:28

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về hòa bình Gaza, cùng lúc người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố rằng Israel-Hamas đã đạt đột phá đàm phán lớn.

Ngày 8-10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng kế hoạch hòa bình Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất hiện được xem là “phương án tốt nhất” để chấm dứt đổ máu, đài RT đưa tin.

Tuy nhiên, ông Lavrov nhấn mạnh điều quan trọng nhất là kế hoạch này phải được phía Palestine chấp thuận.

Theo ông Lavrov, kế hoạch này chưa hoàn hảo vì gần như bỏ qua vấn đề nhà nước Palestine - cốt lõi của xung đột - và chỉ tập trung vào Gaza.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

“Chúng tôi là những người thực tế. Chúng tôi hiểu rằng đây là lựa chọn tốt nhất hiện nay” - ông Lavrov nói, thêm rằng kế hoạch này là một thỏa hiệp hợp lý, có thể được các bên chấp nhận hoặc ít nhất không bị bác bỏ hoàn toàn.

"Kế hoạch sẽ khả thi nếu người Palestine đồng ý” - ông Lavrov nhấn mạnh, đồng thời cho biết Moscow “chúc may mắn” cho các nhà đàm phán Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Qatar, Mỹ và Israel đang tham gia thảo luận.

Nga sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ phần nào của tiến trình này nếu cần thiết, ông Lavrov nói thêm, đồng thời khẳng định Moscow cũng có thể giúp xây dựng một nhà nước Palestine.

“Điều quan trọng nhất lúc này là chấm dứt đổ máu. Theo nghĩa đó, kế hoạch của ông Trump mang lại hy vọng" - ông Lavrov nói.

Về tiến trình đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-10 thông báo rằng Israel và Hamas đã đạt được bước đột phá trong đàm phán về giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình Gaza.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết Hamas đã đồng ý thả toàn bộ con tin Israel, trong khi Israel nhất trí rút quân đến “một đường giới tuyến được hai bên thống nhất”.

“Tôi rất tự hào thông báo rằng Israel và Hamas đều đã ký thông qua Giai đoạn 1 của Kế hoạch Hòa bình" - ông Trump nói, gọi đây là “những bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình mạnh mẽ, bền vững và lâu dài".

Tổng thống Mỹ gửi lời cảm ơn các nhà trung gian từ Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ vì vai trò của họ trong tiến trình đàm phán.

Kế hoạch gồm 20 điểm, được Nhà Trắng công bố tháng trước, kêu gọi lệnh ngừng bắn ngay lập tức và trao đổi toàn bộ con tin bị Hamas bắt giữ lấy các tù nhân Palestine tại Israel. Văn kiện cũng đề xuất biến Gaza thành “khu vực phi cực đoan, không còn khủng bố” sau khi quân đội Israel rút đi, với Hamas bị loại khỏi vai trò điều hành vùng lãnh thổ này.