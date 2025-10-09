Tổng thống Trump: Thống đốc Illinois, Thị trưởng Chicago ‘nên phải ngồi tù’ 09/10/2025 06:20

(PLO)- Bất đồng về vấn đề nhập cư với Thống đốc bang Illinois và Thị trưởng TP Chicago, Tổng thống Trump nói hai đảng viên Dân chủ này nên phải ngồi tù.

Ngày 8-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng Thống đốc bang Illinois - ông JB Pritzker và Thị trưởng TP Chicago - ông Brandon Johnson nên phải ngồi tù với cáo buộc hai lãnh đạo này của đảng Dân chủ không bảo vệ được các nhân viên quản lý xuất nhập cảnh đang hoạt động tại Chicago, theo đài CBS News.

"Thị trưởng Chicago nên ngồi tù vì không bảo vệ được các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE). Thống đốc Pritzker cũng vậy!” - ông Trump viết.

Tổng thống Trump đã nhiều lần nói ông Johnson và ông Prizker là kẻ yếu đuối và mô tả Chicago là điểm nóng tội phạm. Tỉ lệ tội phạm bạo lực hiện đang giảm ở thành phố này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cả Thị trưởng Johnson và Thống đốc Pritzker đều chưa dính cáo buộc có hành vi sai trái về mặt hình sự. Cả hai đều nổi lên là những người phản đối mạnh mẽ chính sách bắt bớ người nhập cư cũng như việc ông Trump lệnh triển khai Vệ binh Quốc gia tại các thành phố có khuynh hướng theo đảng Dân chủ.

Trước đó, hôm 7-10, ông Johnson đã ký một sắc lệnh hành pháp thành lập "Khu vực cấm ICE" nhằm cấm các nhân viên di trú liên bang sử dụng tài sản của thành phố cho các hoạt động của cơ quan này.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN, ông Johnson đã nói ông Trump là “tổng thống bất ổn, mất kiểm soát”, “đe dọa nền dân chủ” của nước Mỹ. Ông Johnson nói rằng ông sẽ “kiên định với tư cách là thị trưởng của thành phố tuyệt vời này” và “sẽ bảo vệ toàn bộ Chicago”.

Ngày 8-10, Lực lượng Vệ binh Quốc gia cho biết khoảng 200 lính thuộc lực lượng này ở Texas và 300 lính của lực lượng này ở Illinois đã tập trung tại Chicago, sẵn sàng bảo vệ nhân viên liên bang, bao gồm các nhân viên ICE và tài sản liên bang trong thành phố, bất chấp sự phản đối của ông Pritzker và ông Johnson.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ tập trung tại Trung tâm Dự bị Quân đội ở Elwood, bang Illinois hôm 7-10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Pritzker đã nhiều lần chỉ trích ông Trump về việc sử dụng lực lượng liên bang trấn áp người nhập cư và gần đây nhất là việc triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia đến Illinois.

Ông Pritzker đã nói rằng ông sẽ dùng mọi cách để phản đối việc triển khai quân đội trấn áp người nhập cư. Tiểu bang Illinois và thành phố Chicago đã đệ đơn kiện liên bang nhằm ngăn chặn điều này và một thẩm phán liên bang dự kiến ​​sẽ ra phán quyết vào ngày 9-10 về việc đưa ra một lệnh cấm tạm thời nhằm ngăn chặn động thái của chính quyền ông Trump.