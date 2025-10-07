Ông Trump mở lời đàm phán với đảng Dân chủ để mở cửa chính phủ 07/10/2025 06:29

(PLO)- Tổng thống Trump nói rằng ông sẵn sàng đàm phán với đảng Dân chủ về một vấn đề quan trọng mà hiện cả hai đảng đang bất đồng khiến chính phủ Mỹ đóng cửa.

Ngày 6-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng đàm phán để đi tới một thỏa thuận với đảng Dân chủ về chăm sóc sức khỏe - vấn đề đang là trọng tâm bất đồng của lưỡng đảng dẫn đến tình trạng đóng cửa chính phủ hiện nay, theo tờ The Hill.

“Chúng tôi đang có một cuộc đàm phán với đảng Dân chủ có thể đưa đến những điều rất tốt đẹp. Và tôi đang nói về những điều tốt đẹp liên quan chăm sóc sức khỏe” - ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục.

Tuy nhiên, ông Trump từ chối cho biết liệu ông có gặp các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ hay không.

Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng thực hiện thỏa thuận về gia hạn trợ cấp Đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng (ACA) như đảng Dân chủ muốn hay không, Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ sẵn sàng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

"Nếu có thỏa thuận đúng đắn, tôi sẽ đồng ý thỏa thuận. Chắc chắn rồi. Các bạn có trợ cấp, đó là vấn đề của ObamaCare. Tuy nhiên, trợ cấp quá nhiều khiến hàng tỉ USD đang bị lãng phí. Chúng ta đã có thể có một hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt hơn nhiều so với hiện tại. Và chúng ta đang đàm phán với đảng Dân chủ” - ông Trump nói.

Đáp lại những phát biểu của Tổng thống Trump, Lãnh đạo phe thiểu số đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết đảng Dân chủ sẽ gặp ông Trump nếu tổng thống nghiêm túc.

"Trong nhiều tháng qua, đảng Dân chủ đã kêu gọi ông Donald Trump và các nghị sĩ Cộng hòa ngồi vào bàn đàm phán và hợp tác với chúng tôi để mang lại chi phí thấp hơn và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người dân Mỹ. Nếu Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa cuối cùng cũng sẵn sàng ngồi lại và thực hiện điều gì đó về chăm sóc sức khỏe cho các gia đình Mỹ, thì đảng Dân chủ sẽ ở đó và sẵn sàng đàm phán" - ông Schumer nói.

Trong khi đó, Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries nói rằng đảng Dân chủ không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với chính quyền Trump về việc chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ. Ông bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump rằng các cuộc đàm phán lưỡng đảng về chăm sóc sức khỏe đang được tiến hành.

"Tôi không biết bất kỳ đảng viên Dân chủ nào đã nói chuyện với Tổng thống Trump hoặc các thành viên trong chính quyền của ông về vấn đề mở cửa lại chính phủ" - ông Jeffries nói với các phóng viên tại Điện Capitol.

Những phát ngôn này đến trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa đến ngày thứ sáu vào hôm 6-10, khi các nhà lập pháp Dân chủ và Cộng hòa không đạt được tiến triển rõ ràng nào trong việc đạt được thỏa thuận chi ngân sách. Trong cuộc bỏ phiếu mới nhất hôm 6-10, Thượng viện vẫn chưa thể thông qua dự luật tài trợ nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa.

Đảng Dân chủ, hiện đang ở thế thiểu số tại cả Thượng viện và Hạ viện, yêu cầu khôi phục hàng trăm tỉ USD cho chương trình ACA dành cho người thu nhập thấp dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Nếu hết hạn, phí bảo hiểm cho những người tham gia chương trình ACA sẽ tăng trung bình hơn 75%, theo nhóm nghiên cứu chính sách y tế KFF.