Ông Trump cảnh báo rắn đảng Dân chủ chuyện chính phủ đóng cửa 03/10/2025 05:53

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng ông sẽ đưa ra quyết định liệu những “cơ quan nào của phe Dân chủ” sẽ bị cắt giảm trong bối cảnh chính phủ đóng cửa.

Ngày 2-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ Russell Vought để quyết định những “cơ quan nào của phe Dân chủ” sẽ bị cắt giảm trong bối cảnh chính phủ đóng cửa, theo hãng tin Reuters.

“Tôi không thể tin được phe Dân chủ lại trao cho tôi cơ hội chưa từng có này. Họ không phải là những người ngu ngốc, vậy nên có lẽ đây là cách họ muốn” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Sau khi chính phủ Mỹ đóng cửa hôm 1-10, chính quyền ông Trump đã đóng băng nguồn tài trợ liên bang cho giao thông công cộng và năng lượng xanh ở các bang có xu hướng ủng hộ đảng Dân chủ, đồng thời cảnh báo sa thải thêm nhiều nhân viên liên bang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Tổng thống Trump hiện đang có kế hoạch buộc 300.000 nhân viên liên bang nghỉ việc trước tháng 12.

Trong bài đăng ngày 2-10, ông Trump nhắc đến sự tham gia của ông Vought trong Dự án 2025 - một kế hoạch của tổ chức bảo thủ Heritage Foundation kêu gọi cắt giảm mạnh quy mô chính phủ liên bang.

Chính quyền Mỹ đã theo đuổi nhiều nội dung trong kế hoạch này, chẳng hạn giải thể Bộ Giáo dục và hạn chế quyền lực của chính phủ trong việc chống ô nhiễm.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump có thể sa thải hàng nghìn nhân viên nhưng không đưa ra chi tiết.

Nhiều công đoàn của công chức liên bang Mỹ đã nộp đơn kiện để ngăn việc sa thải, nhưng tòa án liên bang vẫn cho phép chính quyền tiếp tục sa thải trong lúc những vụ kiện này đang được xem xét.

Tình trạng chính phủ đóng cửa đã khiến các hoạt động nghiên cứu khoa học, công bố dữ liệu kinh tế và hàng loạt hoạt động khác bị đình chỉ. Các chương trình phúc lợi lớn, như An sinh Xã hội, vẫn tiếp tục được chi trả.

Chính phủ đóng cửa đã đóng băng khoảng 1.700 tỉ USD quỹ vận hành các cơ quan, tương đương gần 1/4 chi tiêu thường niên của chính phủ liên bang.

Tiền lương của khoảng 2 triệu nhân viên liên bang đã bị tạm dừng, trong đó khoảng 750.000 người bị yêu cầu nghỉ việc tạm thời, còn những người khác như binh sĩ và nhân viên Tuần tra Biên giới thì phải tiếp tục làm việc mà không có lương.

Tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ bắt đầu từ rạng sáng 1-10 khi đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa không thống nhất được thỏa thuận về dự luật chi tiêu trước thời điểm bắt đầu năm tài khóa mới.

Dân chủ khẳng định bất kỳ dự luật chi tiêu nào cũng phải gia hạn các khoản trợ cấp y tế sẽ hết hạn vào cuối năm, trong khi Cộng hòa cho rằng hai vấn đề này phải được xử lý tách biệt.

Việc đóng cửa sẽ kéo dài ít nhất đến ngày 3-10 khi Thượng viện Mỹ nhóm họp trở lại. Đảng Cộng hòa chiếm đa số ở cả hai viện, nhưng với tỉ lệ các nghị sĩ 2 bên ở Thượng viện hiện tại đòi hỏi họ phải có ít nhất bảy phiếu từ đảng Dân chủ để thông qua dự luật chi tiêu.